Nur noch bis morgen: Einhell Akku-Bohrschrauber mehr als die Hälfte billiger

Wer noch keinen Akku-Bohrschrauber in seinem Werkzeugregal hat, sollte jetzt unbedingt schnell bei Otto vorbeischauen. Denn noch bis Ende des Monats – also weniger als 48 Stunden – gibt’s hier einen Akku-Bohrschrauber der Marke Einhell ganze 52 Prozent günstiger. Und nicht nur das: Obendrein gibt’s auch direkt alles Wichtige an Zubehör (inklusive Akku) direkt dazu. Du kannst also nach dem Kauf direkt loslegen und deine Bastel-Vorhaben

Einhell Akku-Bohrschrauber mit 52 Prozent Rabatt & allem an Zubehör

Im Angebot ist dabei der Einhell Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li. Dieses 18-V-Werkzeug verfügt über ein Drehmoment von maximal 35 nm, eine Drehzahl von bis zu 550 U/min sowie ein 10 mm Bohrfutter per Schnellspannsystem. Dadurch sollten allerlei Bohr- und Schraub-Arbeiten in verschiedenen Materialien wie Holz und Metall zum Klacks werden. Gleichzeitig sorgt ein verbautes LED-Licht für Beleuchtung beim Arbeiten.

Im Lieferumfang sind neben dem Akku-Bohrschrauber auch direkt der passende Akku samt Ladegerät enthalten. Obendrein bekommst du ebenso eine praktische Bit-Bohrerbox mit 22 Teilen dazu. Geliefert wird das Ganze zusätzlich in einem praktischen Case.



Lieferumfang des Einhell Akku-Bohrschraubers

Eigentlich ist dieses Werkzeug-Set mit einem UVP von über 125 Euro versehen. Zum Glück geht’s jetzt aber deutlich günstiger. Otto streicht hiervon nämlich satte 52 Prozent, wodurch für dich nur noch 59,99 Euro auf der Rechnung stehen. Hier kommen zwar eigentlich noch 4,95 Euro für den Versand on top, wer sich aber vor dem Kauf fix kostenlos als Otto Up Mitglied anmeldet, kann sich diese Extra-Kosten komplett sparen.

Und auch mit Blick auf einen Preisvergleich können wir das Otto-Angebot absolut empfehlen. So bietet Amazon den Akku-Bohrschrauber von Einhell zwar wenige Cent günstiger an, hier fehlt allerdings die praktische Bit-Bohrerbox. Wir raten daher dazu, bei Otto zuzuschlagen.

→ Einhell Akku-Bohrschrauber + Zubehör mit 52 Prozent Rabatt

Darum gehört das Werkzeug in jeden Haushalt

Doch warum braucht man überhaupt einen Akku-Bohrschrauber? Zuallererst ist das Werkzeug unfassbar vielseitig. Es kann sowohl zum Schrauben als auch zum Bohren in verschiedenen Materialien verwendet werden. Dadurch lassen sich zahlreiche, immer wieder kehrende Handwerker-Aufgaben ganz leicht selbst erledigen. Wie eingangs schon erwähnt, kannst du so etwa fix Bilder aufhängen, Möbel auf- und abbauen und vieles mehr.

Gleichzeitig bist du mit einem Akku-Werkzeug generell nicht ans Stromnetz gebunden. Dies macht das Handwerkeln viel flexibler und komfortabler. Wer schon mal mit einem kabelgebundenen Werkzeug im Garten oder Hof arbeiten musste, weiß, wie viel ein Akku-Gerät wert sein kann. Zum aktuellen Preis bei Otto ist das Einhell-Gerät daher auf jeden Fall einen Blick wert!