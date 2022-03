Eines der besten Handys jetzt fast 300 Euro günstiger + Gratis-Kopfhörer sichern

Die Stiftung Warentest bewertet das Smartphone mit einer Endnote von 1,9, in unserem inside digital Test wird es sogar zum heißen Anwärter auf den Platz ganz oben. Ohne Zweifel: Wir reden von einem der Top-Handys, die es aktuell zu kaufen gibt. Und es handelt sich nicht um Samsung oder Apple – nein, die Rede ist von Sony und dessen High-End-Modell Xperia 1 III. Sony bietet hier High-End pur und stellt insbesondere an die Kamera extreme Ansprüche. Diese werden im Test bestätigt. Das Ganze ist mit 1.300 Euro Einstiegspreis aber keinesfalls billig.

Sony Xperia 1 III jetzt mit Mehrfach-Preisvorteil sichern

Von den 1.300 Euro streicht etwa Saturn gerade einiges weg – 1.099 Euro verlangt der Händler noch für das Edel-Handy. Ein zuletzt verfügbares Amazon-Angebot für 999 Euro ist jetzt leider schon beendet – auch hier kostet es jetzt 1.029 Euro. Neben dem Xperia 1 III ist auch das technisch etwas weniger fein ausgestattete Xperia 5 II im Angebot – für 799 Euro bei MediaMarkt (statt UVP 999 Euro).

Aber dieser Rabatt von 300 Euro gegenüber der Hersteller-Angabe ist noch nicht alles – 1.000 Euro bleiben zudem eine Stange Geld. Registrierst du den Kauf anschließend bei Sony auf der Aktionsseite, gibt es zwei weitere, nachträgliche Vorteile, durch die die Anschaffung deutlich an Attraktivität gewinnt.

Sony schenkt Käufern des Xperia 1 II nämlich die ANC-Kopfhörer WH-1000XM3. Die Over-Ears entstammen ebenfalls der absoluten High-End-Klasse und gelten als einer der Marktführer im 400-Euro-Bereich. Mit einem ursprünglichen Preis von 379 Euro sind sie zudem auch als ordentlicher Preisvorteil beim Handykauf zu begreifen. Noch ein geldwerter Nebeneffekt: Neben den Kopfhörern bekommst du außerdem noch zwei Kinogutscheine von Cinemaxx. Zum Xperia 5 III gibt’s die Mittelklasse-Kopfhörer WH-H910N.

„Meisterstück“: Sony-Smartphone überzeugt auf ganzer Linie

Nicht nur bei der Kamera, wo die Xperia-Entwicklung auf das Sony-Alpha-Know-how zurückgreift, ist das Xperia 1 III Spitzenklasse. Sony ist auch sonst voll auf der Flaggschiffwelle und surft sie ganz oben auf dem Wipfel. So kommt ein marktführendes 120-Hz-OLED-Display mit 4K-Auflösung zum Einsatz, dazu kommt eine Speicherausrüstung mit 12 und 256 GB (Arbeits- und Datenspeicher) und selbst bei den Stereo-Lautsprechern haben die Handy-Ingenieure grandiose Arbeit geleistet. Lediglich beim Akku ist Sony hinsichtlich Kapazität und Ladeleistung noch etwas hinterher. Dazu dürfen sich Fans über längst vergessene Features wie eine LED-Benachrichtigungsleuchte freuen.

Sony Xperia 1 III Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,5 Zoll, 1.644 x 3.840 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP65, IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 186 g Farbe Schwarz, Violett Einführungspreis 1.299 € Marktstart 15. Juli 2021

Im Fazit unseres Testberichts steht dann auch noch ein Wort zur Kamera: „Mit dem Xperia 1 III ist Sony erneut ein Meisterstück gelungen. Wer rund 1.300 Euro auf den Verkaufstresen hinblättert, kann sich sicher sein, dass er eines der besten Smartphones 2021 in den Händen hält. Insbesondere Kamera-Enthusiasten kommen an dem Spitzenmodell aus Japan nicht vorbei. Es liefert diesbezüglich alles, was man sich aktuell wünschen kann. Lediglich eine dedizierte Makro-Kamera fehlt. Doch auch mit dem Teleobjektiv kommt man relativ nah ans Motiv heran.“ Für weitere und detailliertere Bewertungen des Sony Xperia 1 III, sei ein Blick in den Testbericht wärmstens empfohlen.

Das Xperia 1 III ist also ein Smartphone, das einen etwas anderen Anspruch hat, als viele der Massenmarkt-Modelle von Samsung, Xiaomi und ja, auch Apple. Hier wird eindrucksvoll gezeigt, was der Stand der Technik derzeit bietet. Ob man nun ein 4K-Display auf kinoformatigen (21:9) 6,5 Zoll braucht? Im Alltag wohl eher weniger. Allerdings dreht sich bei Sony auch vieles um die Kamera. Und die ist videotechnisch im 4K-Bereich unterwegs und in diesem auch wirklich fähig. Es ist ein Handy für Enthusiasten – und dazu eines, was allumfassend wenige Wünsche offen lässt.