Unter 300 Euro: Einer der besten Dyson-Akkusauger ist gerade unschlagbar günstig

Der Dyson Omni-glide ist seit Mitte 2021 auf dem Markt. Dabei handelt es sich um einen eher kleinen Sauger, jedoch keinen reinen Handsauger. Mit Teleskopstab und verschiedenen Aufsätzen ist der Omni-glide ähnlich vielseitig wie die Sauger der V-Serie. Der Vorteil des Omni-glide: Er ist deutlich wendiger und damit ideal für Wohnungen mit vielen kleinen Ecken, Nischen und latentem Chaos.

Dyson Omni-glide zum unschlagbaren Preis: Das kann der Sauger

Nun ist der Akku-Staubsauger mit seiner „Fluffy“ genannten 360°-Düse und dem 225-Watt-Motor im Angebot: Bei MediaMarkt kostet er 279 Euro und ist damit so günstig wie zuvor noch nie. Expert ist beim Preis mitgezogen (derzeit jedoch ausverkauft), sonst ruft kein Händler weniger als 300 Euro auf.

Im Test des Omni-glide stellten wir uns seinerzeit die Frage, ob es sich um den besten Dyson-Sauger handelt, obwohl er auf Schnickschnack wie einen Laser-Sensor und eine Partikel-Zählung verzichtet. Dafür ist er für Dyson-Verhältnisse günstig und bietet mit der Wendigkeit einen echten Pluspunkt.

Damit einher geht allerdings auch die vergleichsweise geringe Größe der Bodendüse und des Geräts an sich. In großen Wohnungen und Häusern ist der Omni-glide womöglich mehr Ergänzung zu einem schwergängigen Staubsauger. In kleinen Wohnungen und zum „mal eben schnell zu Hand haben“ ist der Dyson Omni-glide unschlagbar und wirklich einer der besten Sauger auf dem Markt.

Und das Pro-Argument des Preises wird durch das aktuelle Angebot bei MediaMarkt noch deutlich verstärkt. Um 120 Euro reduziert der Elektronik-Händler den Akku-Sauger. Dabei sind Dyson-Geräte normalerweise äußerst preisstabil. Der nun gebotene Rabatt ist daher wirklich bemerkenswert.

Vom Hersteller gibt’s derweil eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie (mehr dazu). Bist du dir unsicher, tendierst aber zum Kauf, kannst du den Dyson Omni-glide sogar recht risikofrei zu Hause ausprobieren und schauen, ob er mehr hilft oder mehr Wünsche offen lässt. Das Angebot ist eingebettet in die „Besser leben“-Angebote-Serie von MediaMarkt, deren aktueller Schnäppchen-Schwung noch bis zum 6. Juni gilt.