Einer der beliebtesten Handgepäck-Koffer kostet gerade nur 40 Euro

Bei Amazon gibt’s aktuell Koffer-Bestseller zum kleinen Preis: Sowohl Platz 1 in Sachen Handgepäck als auch der insgesamt beliebteste Koffer sind jetzt nämlich zu Tiefstpreisen erhältlich. So kommst du bereits ab lediglich 39,90 Euro an einen neuen Reisebegleiter. Was die Koffer dabei auszeichnet und wie gut die Angebote wirklich sind, erfährst du hier.

Bestseller für 40 Euro: BEIBYE Koffer zum Tiefstpreis

Starten wir doch direkt mit dem preiswerten BEIBYE Koffer. In der Größe M (55 x 36x 21 cm) kostet dieser dank eines Rabatts von 27 Prozent aktuell in zahlreichen Farben nur noch 39,90 Euro. Dies ist der absolute Tiefstpreis für das Modell in der Handgepäcks-Größe. Somit solltest du den Koffer bei den meisten Airlines mit an Bord nehmen können und gleichzeitig trotzdem ordentlich Platz für deine wichtigsten Klamotten haben.

Das schlichte Design kann sich ebenfalls sehen lassen

Ein großer Vorteil bei dem Koffer ist zudem der hohe Komfort. Die vier 360° drehbaren Räder erleichtern dir in Kombination mit der stufenverstellbaren Teleskopstange den Transport zum Gate, zum Hotel oder im Zug nämlich ungemein. Dank der vier Kunststoff-Füße kannst du das Gepäckstück aber ebenso problemlos zwischendurch abstellen. Tragegriffe an der Ober- und Längsseite sind ebenfalls vorhanden und besonders beim Treppensteigen nützlich. Hier macht sich dann auch das geringe Gewicht bemerkbar: Das verwendete ABS-Material macht den Koffer gleichermaßen leicht wie robust, wodurch dieser nur rund 2,5 kg auf die Waage bringt. Für die nötige Sicherheit sorgt außerdem ein integriertes Zahlenschloss.

→ BEIBYE Koffer Größe M für 39,90 Euro (verschiedene Farben)

Alternativ gibt’s den Koffer übrigens auch in zwei weiteren Größen im Angebot. Während dich die Größe L (66 x 44x 24 cm / Gewicht 3,2 kg) momentan 54,90 Euro kostet, zahlst du für die XL-Variante (76 x 50 x 27 cm / Gewicht: 3,9 kg) jetzt 74,90 Euro.

Nummer 1 in Sachen Handgepäck ebenfalls im Sale

Alternativ gibt es mit dem WITTCHEN Reisekoffer in der Handgepäcks-Größe einen weiteren Reisebegleiter deutlich günstiger. Hier streicht Amazon momentan sogar satte 31 Prozent vom UVP, wodurch du die Nummer 1 in der Rubrik Handgepäck jetzt für nur 45 Euro bekommst. Auch hierbei handelt es sich um den absoluten Tiefstpreis im Netz.

Die Größe und das Gewicht dieses Modells sind fast identisch zur BEIBYE-Variante (54 x 38 x 20 cm / 2,6 kg). Auch sonst ähneln sich die beiden Bestseller sehr: von der höhenverstellbaren Teleskopstange, über die vier 360° drehbaren Räder bis hin zum Zahlenschloss. Der Koffer liefert dir aber in Sachen Aufteilung und Ordnung einige Vorteile. So gibt’s etwa einen Raumteiler und ein extra Wäschefach. Außerdem helfen dir die Packgurte dabei, dass du deine Klamotten ordentlich verstaut bekommst.