Ein Jahr kostenloser Strom? Mit diesem Anbieter wird’s möglich

Obwohl sich die Strompreise für Neukunden zurzeit stabilisiert haben, rechnen viele Experten mit höheren Stromkosten im nächsten Jahr. Schuld daran sind so wohl der Wegfall der Strompreisbremse als auch die ungewisse Zukunft der Subventionierung der Netzentgelte. Ein Jahr lang kostenlosen Strom zu erhalten, ist dabei ein vielversprechendes Angebot. Genau das ermöglicht dir der Anbieter Sunvigo mit einem besonderen PV-Nutzungsmodell. Dabei musst du deine Solaranlage weder kaufen noch mieten – du verwendest sie lediglich.

Ein Jahr kostenlosen Strom mit Sunvigo – so funktioniert das PV-Nutzungsmodell

Sunivgo ermöglicht dir, eine PV-Anlage ohne Anschaffungskosten zu nutzen. Dabei erhältst du auf 20 Jahre Nutzungsdauer einen garantierten Strompreis von lediglich 16 Cent pro Kilowattstunde, die du über deine Sunvigo-Anlage nutzt. Dazu kommt eine monatliche Grundgebühr von durchschnittlich 49 Euro im Monat, die je nach Anlagengröße variieren können. Für sämtlichen überschüssigen Strom, den du ins Netz einspeist, erhältst du eine 20 Prozent höhere Einspeisevergütung von Sunvigo. Nach Ablauf der 20 Jahre Nutzungsdauer gehört dir die PV-Anlage von Sunvigo auf deinem Dach sogar. Das erste Jahr lang schenkt dir der Anbieter deine Stromkosten dabei komplett, wenn du einen Vertrag bis zum 31. Januar 2024 abschließt.

Der kostenlose Strom gilt bis zu einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Alles was du tun musst, um von dem Sonderangebot zu profitieren, ist den Code FörderungSolar beim Solarcheck bei Sunvigo einzugeben. Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden schenkt dir Sunvigo damit rund 1.160 Euro zusätzlich. Durch den garantierten, günstigeren Strompreis zahlst du in den darauffolgenden Jahren beinahe die Hälfte dessen, was andere Anbieter für ihren Strom verlangen. So kannst du ohne hohe Anschaffungskosten langfristig viel Geld mit einer Sunvigo-Solaranlage einsparen.

In wenigen Schritten zu dauerhaft günstigen Strom

Deine eigene PV-Anlage von Sunvigo sicherst du dir in vier einfachen Schritten. Zunächst sendest du im Solarcheck die wichtigsten Eckdaten zu deinem Eigenheim und deinem Stromverbrauch an den Anbieter. Im nächsten Schritt analysiert der Anbieter, ob deine Immobile die notwendigen Bedingungen für eine Sunvigo-Solaranlage erfüllt. Kommst du für das Angebot in Betracht, übermittelst du Fotos deines Stromzählers und deines Daches direkt an das Sunvigo-Team. Mithilfe der Informationen erstellt Sunvigo dir ein maßgeschneidertes Angebot für dich.

Individuelle Wünsche wie einen dazu passenden Stromspeicher, eine Wallbox und viele weitere Extras können während der Planung berücksichtigt werden. Hast du bereits Angebote von anderen Solaranbietern erhalten, vergleicht Sunvigo die Angebote dabei kostenlos für dich. Entscheidest du dich für den Vertragsabschluss, erfolgt zuletzt die Montage der Solaranlage auf deinem Dach innerhalb von ein bis zwei Tagen. Anschließend kann Sunvigo mit deinem Einverständnis deinen bisherigen Stromvertrag bei deinem alten Anbieter kündigen.