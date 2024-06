Hat dir dein Nachbar gestern beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft mal wieder ein Tor mit seinem Jubel vorweggenommen? Dann solltest du dich nach einem anderen TV–Streaming-Anbieter umsehen. Die beste Wahl ist dabei waipu.tv: Mit seinem neuen Sport-Modus wird die Verzögerung bei Live-Spielen nämlich deutlich reduziert. Und das Beste: Aktuell kannst du dir ein ganzes Jahr TV-Streaming gratis zum 4K-Streaming-Stick sichern. Wie das geht, erfährst du hier.

Streaming-Stick kaufen – Ein Jahr kostenlos Fernsehen

Der Anbieter waipu.tv hat nämlich ein starkes Bundle geschnürt: Du kaufst dir den waipu.tv 4K Stick und bekommst das Perfect Plus Jahrespaket geschenkt dazu. Dieses kostet in der Regel eigentlich knapp 13 Euro pro Monat. Über ein ganzes Jahr sparst du dir so Kosten in Höhe von über 155 Euro. Während das TV-Streaming ein Jahr lang kostenlos bleibt, zahlst du für den Stick einmalig nur 59,99 Euro (plus Versand). Der Clou: waipu.tv ist nach Ablauf der zwölfmonatigen Mindestvertragslaufzeit monatlich kündbar. Du kannst auf Wunsch also direkt nach dem Gratiszeitraum wieder kündigen.

Ob du das machst, ist deine Wahl, jedoch bietet waipu.tv ein echt starkes Paket an. Denn darin ist nicht nur der 4K-Stick mit Universalfernbedienung samt Schnellwahltasten und App-Unterstützung für deine Lieblings-Apps, wie Streaming-Dienste oder Mediatheken enthalten. Es gibt insgesamt 272 Sender, wovon 257 in HD gezeigt werden. Darunter sind auch über 70 Pay-TV-Sender und es gibt in der waiputhek zusätzlich ganze 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Willst du ein Live-Event nicht verpassen, hast du auch noch 100 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung.

Eine Auswahl der Sender findest du hier:

waipu.tv Sender-Übersicht

Ein besonders großer Vorteil ist auch der neue Sport-Modus von waipu.tv. Passend zur Europameisterschaft wird die Verzögerung für Sport-Live-Übertragungen bei ARD und ZDF hiermit drastisch reduziert. Dadurch sollst du alle entscheidenden Tore sogar bis zu 30 Sekunden schneller als bei anderen Streaminganbietern miterleben können. Den speziellen Modus aktivierst du hierfür ganz einfach unter „Mein Konto“.

Diese Geräte werden von waipu.tv unterstützt

Neben dem Streamen von unter anderem Privatsendern auf dem Smart-TV in HD – ganz ohne HD+-Abo – ist waipu.tv auch eine Möglichkeit unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet TV zu sehen. Viele Smart-TV-Hersteller – darunter auch Samsung und zum Beispiel Android TV – bieten waipu.tv-Apps. Dazu läuft waipu.tv auch auf Geräten wie dem Fire TV Stick, dem Google Chromecast oder Apple TV. Last but not least gibt es waipu.tv auch einfach über den Web-Player auf Windows- oder Mac-Rechnern, ganz ohne App und Co.

Mit dem aktuellen Angebot musst du dich aber nicht auf Apps und Co. verlassen, denn der Streaming-Stick ist ja schon inkludiert. Die Möglichkeit darüber hinaus noch auf anderen Geräten bis zu vier Streams gleichzeitig zu nutzen, bleibt jedoch bestehen. Damit ist das Angebot von waipu.tv eine top Möglichkeit. Nicht nur für Mieter, die sich wegen des Nebenkostenprivilegs kümmern müssen, sondern auch für alle, die noch einen schnöden HD-Streaming-Stick besitzen oder in die Welt des TV-Streamings kostengünstig einsteigen wollen. Und mit Blick auf die geringe Verzögerung ist waipu.tv auch für die EM eine tolle Wahl.