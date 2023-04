Effektiv nur rund 2 Euro im Monat: 18-GB-Tarif mit Pixel 7 zum Spar-Preis

Das Pixel 7 gehört zu den beliebtesten Handys auf dem Markt und belegt in unserem Leser-Ranking immer noch einen starken 12. Platz (Stand 03.04.2023). Wer Interesse an Googles Smartphone hat, sollte sich aktuell diesen Deal bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Zusammen mit einem O 2 -Tarif kostet das Gerät nämlich nur 59 Euro. Der 18 GB Tarif für monatlich 19,99 Euro kann sich dabei genauso sehen lassen und mündet kombiniert in einem Effektivpreis von rund zwei Euro pro Monat.

O2 Basic 25 Promo – Der Tarif zum Smartphone

Bevor wir uns dem Pixel 7 widmen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Für 19,99 Euro im Monat werden dir 18 GB Datenvolumen im Netz von O2 zur Verfügung gestellt. Hierbei surfst du mit einer Bandbreite von maximal 50 Mbit/s im LTE-Netz. Doch das ist zum Glück nicht alles: Hinzu kommt nämlich noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. All das gibt’s für monatlich 19,99 Euro, sowie einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro. Für das Pixel 7 fallen hingegen noch 59 Euro, plus 4,95 für den Versand, an.

Google Pixel 7 für 59 Euro – Ein tolles Handy zum kleinen Preis

Für den Schnäppchen-Preis von 59 Euro, plus die 4,95 Versandkosten, bekommst du mit dem Pixel 7 ein tolles Smartphone zum Tarif dazu. Allen voran sticht die kompakte Größe des Handys ins Auge. Dank des 6,3 großen OLED-Displays liegt das Gerät nämlich hervorragend in der Hand. Der Bildschirm selbst kommt dabei auf eine Pixeldichte von 418 ppi und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Für die Leistung sorgt währenddessen der Tensor 2 Chip von Google. In Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher sorgt der Prozessor für eine stets flüssige Benutzererfahrung. Ein Highlight in unserem Test war zudem die Kamera des Pixel 7. Auch aufgrund der optimierten Software sorgt die Hauptkamera mit 50 MP für tolle Schnappschüsse.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Der Akku konnte im Test ebenfalls überzeugen, denn das Pixel 7 kam im Benchmark auf eine Akkulaufzeit von überdurchschnittlichen 13 Stunden. Weitere Pluspunkte gibt’s für den Schutz gegen Untertauchen nach IP68 sowie den Fingerabdrucksensor, der ins Display integriert ist. Darüber hinaus wird über die üblichen Standards rund um Bluetooth 5.2, 5G und NFC für mobiles Zahlen gefunkt. Ein Kritikpunkt ist der fehlende microSD-Slot, wodurch du mit den 128 GB Speicherplatz auskommen musst.

Effektivpreis von rund 2 Euro? So günstig ist der Deal wirklich

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei diesem Tarif-Deal auf Gesamtkosten in Höhe von 583,7 Euro. Zum Vergleich: Alleine das Pixel 7 kostet im Netz bei anderen Anbietern rund 529 Euro. Dadurch ergibt sich dann auch der tolle Effektivpreis. Verrechnet man den Gerätepreis nämlich mit den Gesamtkosten, ergibt dies einen effektiven Monatspreis von nur 2,28 Euro – was den Deal zu einem echten Schnäppchen macht.