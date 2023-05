Effektivpreis 8 Euro: Hier bekommst du ein iPhone 14 + 50 GB Telekom-Tarif zum Top-Preis

Nur noch bis heute Abend (Donnerstag, 25.5., 23:59 Uhr) gibt es einen der besten iPhone-Deals überhaupt. Das Angebot gilt seit rund einer Woche und ist nun in den letzten Zügen. Aber was bekommst du – und wo? Das iPhone 14 gibt es bei freenet jetzt im Angebot mit einem 50 GB Tarif im starken Telekom-Netz. Dabei zahlst du für das Oberklassen-Smartphone lediglich 49 Euro, während dich der Tarif monatlich 44,99 Euro kostet. Besonders cool: Wenn man die 150-Euro-Cashback-Aktion dazurechnet, gibt’s nicht nur das Handy, sondern auch die ersten zwei Monate des Tarifs rechnerisch komplett umsonst!

Der 50 GB Telekom-Tarif im Überblick

Dem starken iPhone 14 wird bei diesem Angebot ein toller Vielsurfer-Tarif zur Seite gestellt. Dabei können sich vor allem die 50 GB LTE-Datenvolumen mit einer maximalen Bandbreite von 50 Mbit/s sehen lassen. Hierbei bist du im hochwertigen Telekom-Netz unterwegs, welches im Test der Stiftung Warentest den ersten Platz ergattern konnte. Neben den 50 GB mobilen Daten bekommst du für 44,99 Euro im Monat auch noch eine Telefon- und SMS-Flat dazu. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Darüber hinaus profitierst du von coolen Extras wie einer eSIM, VoLTE und Wifi-Call. Neben den Grundkosten fallen einmalig noch 19,99 Euro als Anschlusspreis an, sowie 49 Euro für das iPhone 14. Für eine tolle Ersparnis sorgt hingegen die 150-Euro-Cashback-Aktion. Wie viel du dadurch wirklich sparst, erfährst du weiter unten im Artikel.

Apple iPhone 14 – Ein Top-Smartphone für nur 49 Euro

Das iPhone 14 ist ein Oberklasse-Smartphone aus dem Hause Apple, welches dir die gewohnt flüssige Nutzererfahrung der iPhones bietet. Dafür sorgt vor allem der verbaute Bionic A15 Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher und auch iOS 16 trägt seinen Teil dazu bei. Ein weiteres Highlight bei dem Handy ist der 6,1 Zoll große OLED-Bildschirm. Mit einer Pixeldichte von 457 ppi weiß das Super Retina XDR Display vollends zu überzeugen. Die Bildwiederholfrequenz beträgt hingegen 60 Hz. Im Tarif-Deal bekommst du für 49 Euro dabei das iPhone 14 mit 128 GB Speicher. Einzeln im Netz kostet das Apple-Gerät mindestens 798 Euro.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Über 500 Euro Ersparnis? So viel sparst du bei dem Angebot

Bei diesem Deal gibt es also nicht nur einen hochwertigen Tarif, sondern mit dem iPhone 14 auch ein tolles Gerät zum verhältnismäßig kleinen Preis. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Bundle inklusive Cashback nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von rund 998 Euro. Einzeln kosten der Tarif und das Smartphone hingegen satte 1.546 Euro – wodurch du bei dem Angebot auf eine Ersparnis von 548 Euro kommst. Auch ein Blick auf den Effektivpreis zeigt, wie gut dieser Deal ist. Dafür verrechnet man die Gesamtkosten mit dem Gerätepreis für das iPhone 14, wodurch sich ein effektiver Monatspreis von gerade einmal 8,36 Euro ergibt. Für deutlich unter 10 Euro kommst du so an ein Oberklasse-Smartphone samt 50 GB Vielsurfer-Tarif.

→ iPhone 14 im Tarif-Deal mit 50 GB für 44,99 Euro