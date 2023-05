Effektiv 15 Cent für 13 GB: Galaxy-S22-Tarif sorgt für Aufsehen – so ist der Deal aufgebaut

Bis zum 7. Mai gibt es bei MediaMarkt im Tarifshop einen äußerst starken Deal. So bekommst du das Galaxy S22 und einen 13 GB Tarif für effektiv nur 15 Cent im Monat. Nein, das ist kein Tippfehler! Verrechnet man den Gerätepreis für das Samsung-Smartphone mit den gesamten Tarifkosten, ergibt dies wirklich den Schnäppchen-Effektivpreis von nur 15 Cent.

Alle Details zum Schnäppchen-Tarif

Wer auf den Tarif-Deal klickt und sich wundert, dass dort nicht von 15 Cent die Rede ist, liegt auf den ersten Blick natürlich völlig richtig. Immerhin fallen für die 13 GB Datenvolumen im O 2 -Netz zunächst 19,99 Euro im Monat an. Wie genau wir auf den 15-Cent-Effektivpreis kommen, erklären wir dir im Anschluss. Zunächst aber noch ein paar mehr Infos zum Tarif selbst:

Gesurft wird mit einer maximalen Bandbreite von 50 Mbit/s. Neben den mobilen Daten wird dir außerdem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls Teil des Tarif-Pakets. Zusätzlich zu den monatlichen Grundkosten fällt auch noch ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro an, sowie insgesamt 23,95 Euro für das Galaxy S22 inklusive Versand.

Effektivpreis von 15 Cent – Das macht diesen Deal unfassbar günstig

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ergeben sich dadurch Gesamtkosten in Höhe von 543,70 Euro. Alleine das Galaxy S22 kostet im Netz ungefähr das gleiche (mindestens 540 Euro) – und genau hier liegt die Besonderheit bei dem Angebot. Verrechnet man den Gerätepreis nämlich mit den Tarif-Kosten, entsteht ein monatlicher Effektivpreis von atemberaubenden 15 Cent! Auf der Rechnung steht aber natürlich der angegebene Preis von 19,99 Euro im Monat. Solltest du jedoch Interesse am Galaxy S22 haben, kommst du aktuell wohl kaum an ein günstigeres Tarif-Bundle. Der Deal läuft dabei noch bis zum 7. Mai

→ Zum Tarif-Angebot rund um das Galaxy S22

Abschließend werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Galaxy S22 selbst. Obwohl das Samsung-Gerät mittlerweile vom S23 abgelöst wurde, erfreut sich der Vorgänger immer noch großer Beliebtheit. So belegt das Smartphone etwa noch den siebten Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 28.04.23). Doch auch ein Blick auf die technischen Daten zeigt, wie gut das Handy ist. So punktet das Galaxy S22 beispielsweise dank des hauseigenen Exynos 2200 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher mit einer ordentlichen Leistung. Gleichzeitig weiß auch das 6,1 Zoll große AMOLED-Display vollends zu überzeugen. Dieses punktet nicht nur mit einer Pixeldichte von 425 ppi sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hz – sondern liegt aufgrund der kompakten Größe auch hervorragend in der Hand.

Leichte Abstriche musst du dafür beim Akku machen. Dieser fällt mit 3.700 mAh nicht sonderlich groß aus und konnte in unserem Test leider nicht komplett überzeugen. Ein weiterer Nachteil ist der Speicherplatz von 128 GB, welcher aufgrund des fehlenden microSD-Slots nicht vergrößert werden kann. Abgesehen davon holst du dir mit dem Galaxy S22 jedoch ein absolutes Oberklasse-Smartphone – vor allem in Anbetracht des Schnäppchen-Preises.