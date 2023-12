Edles Lenovo-Tablet zum Streamen und Zocken: Jetzt zum Tiefstpreis für nur 149 Euro bei Saturn

Ob bei der Recherche für Urlaube, Restaurantbesuche oder Rezepte – mit einem Tablet geht es deutlich angenehmer als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm. Aber auch zum Streamen im Zug oder Bett, für kleine Games oder die Beantwortung von Mails ist ein Tablet wie das Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) bestens geeignet. Sprich: Für so ziemlich alle alltäglichen Aufgaben eines durchschnittlichen Nutzers. Und für 149 Euro kommst du gerade bei Saturn (bis 19.12.) richtig günstig dran.

Lenovo Tab M10 Plus: Das hat das Gerät zu bieten

Das Lenovo Tab M10 Plus ist ein Tablet mit einem 10,6 Zoll großen Display mit symmetrischen Bildschirmrändern und einem eleganten Gehäuse in der Farbe „Storm Grey“. Das IPS-Display löst in 2K auf und zeigt somit Filme, Games und Co. gestochen scharf an. Weiterhin ist das Tablet mit vier Lautsprechern und Dolby Atmos ausgestattet und sorgt somit auch für einen hervorragenden Ton bei der Videowiedergabe.

Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon SDM680 Prozessor zusammen mit 4 GB Arbeitsspeicher. Du solltest von dem Setup keine Höchstleistungen erwarten, für alle Alltags-Aufgaben reicht es aber allemal. Stark ist hingegen definitiv die Akkulaufzeit. Lenovo gibt hier bis zu satte 14 Stunden an, wodurch du problemlos durch den Tag kommst und gegebenenfalls auch noch durch den Abend. Der immersive Lesemodus und das augenschonende Display machen zudem das Lesen angenehm – auch über einen längeren Zeitraum am Stück.

Preis-Check: So gut ist der Deal zum Lenovo Tablet wirklich

Schauen wir uns abschließend noch den Preis des Lenovo Tab M10 Plus (3. Gen.) genauer an. Bei Saturn kostet das Tablet momentan nur noch 149 Euro (bis 19.12.). Das ist bereits ein Spitzenpreis für das, was das Tablet bietet. Noch besser wird das Angebot aber mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf (siehe unten). Denn hier zeigt sich, dass einerseits kein anderer Anbieter günstiger ist. Andererseits war das Tablet auch in der Vergangenheit noch nie so preiswert. Stattdessen schwankte der Preis zwischen rund 169 und 220 Euro. Bei dem jetzigen Angebot handelt es sich also um den absoluten Tiefstpreis. Einen besseren Zeitpunkt für einen Kauf gab es daher bisher noch nicht.

