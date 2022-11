Edler Smart Speaker mit Multiroom: Amazon schmeißt Echo Studio supergünstig raus

Smart Speaker, wie der Echo Dot oder Google Home Mini verfolgen immer vor allem das Ziel eines smarten Assistenten. Auf einen anspruchsvollen Klang musst du – zumindest ohne zusätzliche Lautsprecher – verzichten. Eine andere Spur fährt Amazon mit dem Echo Studio. Denn der liefert ein hervorragendes Sound-Erlebnis und macht sich obendrein echt schick im Wohn- oder Schlafzimmer. Jetzt gibt’s den Premium-Speaker mit Raumklang besonders günstig im Black Friday Angebot.

Echo Studio: Guter Klang mit 3D-Audio und Multiroom

Der hochwertige Amazon Echo Studio setzt neben dem integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa und dessen smarten Funktionen auf zwei weitere Parameter: Klangqualität und Design. Und besonders der Sound hebt ihn deutlich von den kleineren Echo Dots ab. Denn nebenbei kommt der smarte Lautsprecher mit Dolby Atmos, was den Klang zusätzlich optimiert und ist auch 3D-Audio-fähig.

Amazon Echo Studio

Den gesamten Raum füllen insgesamt fünf Lautsprecher mit deiner Musik. Weiterhin praktisch ist die Multiroom-Funktion, die ursprünglich Sonos etabliert hat. In Verbindung mit weiteren Echo-Lautsprechern bringst du hiermit den Klang parallel in mehrere Räume – und bist so auch etwa für Partys daheim bestens gerüstet.

Echo Studio im Test: So gut klingt der 200-Euro-Lautsprecher wirklich

Smart Speaker im Black-Friday-Deal – Lohnt das Angebot?

Bereits am Prime Day gab es den Premium-Speaker zum Angebotspreis von 149,99 Euro. Jetzt zu Black Friday reduziert Amazon den Echo Studio abermals um 25 Prozent und verkauft ihn für 149,99 Euro statt 199,99 Euro (UVP). Ein wirklich guter Preis, insbesondere mit Blick auf Konkurrenzprodukte und den historischen Preisverlauf. Denn: Zu einem niedrigeren Preis gab es den Lautsprecher noch nie. Schonmal zum gleichen Preis – aber eben nie günstiger. Das Angebot gilt – anders als zuletzt am Prime Day – für die Farben „Anthrazit“ und „Weiß“. Auch war das Angebot damals nur Amazon Prime Kunden vorbehalten. Jetzt kann jede und jeder von dem günstigen Preis profitieren.

Neben Amazon selbst sind auch weitere Händler nachgezogen. Bei Saturn und MediaMarkt ist der Smart Speaker allerdings schon ausverkauft. Bei Notebooksbilliger bekommst du ihn noch in der Farbe „Anthrazit“ zu demselben Preis.