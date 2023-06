Edler Saug-Wisch-Roboter mit cleveren Funktionen – so bekommst du ihn günstiger

Narwal ist noch relativ neu auf dem Markt, machte jedoch 2019 mit einer Crowdfunding-Kampagne auf sich aufmerksam. Als weltweit erstes Unternehmen stellte es einen Wischroboter mit rotierenden Mopps und einer Selbstreinigungsstation vor – der Wegbereiter für den heutigen Branchenstandard. Auch der Narwal Freo wird durch eine Selbstreinigungs-Funktion ergänzt, die dir einiges an Arbeit erspart. Wir schauen uns den neuen Haushaltsroboter einmal genauer an. Willst du mehr zum Gerät erfahren, kannst du dir unseren Kurztest zum Saug- und Wischroboter von Narwal durchlesen.

Narwal Freo: Saug-Wisch-Roboter für trockenen und feuchten Schmutz

Ab sofort ist der Narwal Freo Saug-Wisch-Roboter zum Preis von 849 Euro erhältlich. Den Angebotspreis bekommst du, indem du bei Amazon einen 50-Euro-Coupon einlöst, der den Preis von den ursprünglich veranlagten 899 Euro herunterdrückt. Den Rabatt kannst du noch bis zum 31. Juli einlösen.

Narwal Freo ist wie bereits erwähnt ein Saug-Wisch-Roboter, der sowohl trockenen Staub und Schmutz autark aufnehmen kann als auch feuchten und klebrigen Dreck. Das Modell ist dabei mit rotierenden Wischmopps ausgestattet. Dadurch kann er im Gegensatz zu Geräten, die nur einen Wischlappen hinter sich her ziehen, auch echt wischen und festsitzende Verschmutzungen entfernen. Das soll er so gut können, wie wenn ein Mensch per Hand schrubbt. Außerdem verspricht der Hersteller eine streifenfreie Reinigung durch die leicht versetzte Anordnung der Wischer.

Mit Reinigungs- und Trocknungsfunktion – reinigt bis zur Kante

Dank einer mitgelieferten Selbstreinigungs-Station musst du mehrere Tage lang nicht selbst Hand anlegen – die Station füllt neues Putzwasser ein und säubert die rotierenden Mopps von allein. Per Heißlufttrocknung wird zudem die Feuchtigkeit aus den Wischmopps entfernt, sodass keine üblen Gerüche oder Schimmel entstehen. In der Station lädt sich der Akku des Narwal Freo natürlich nebenbei für die nächste Putzfahrt wieder auf.

Darüber hinaus ist der neue Saug-Wisch-Roboter mit der sogenannten Dirtsense-Technologie ausgestattet. Hierdurch erkennt er besonders verschmutzte Bereiche von selbst und wischt die jeweilige Stelle intensiver. So kannst du auch hier die Arbeit komplett an den Roboter abgeben – ohne, dass du ihn erneut auf die Reise schicken musst. Dank der speziellen Kantenreinigungs-Technologie SmartSwing positioniert sich der Narwal Freo genau so, dass die Mopps den Boden bis zur Kante säubern. Saugt und wischt der Roboter gleichzeitig, kommt er auf eine Laufzeit von insgesamt rund 160 Minuten. Lässt du ihn nur staubsaugen oder wischen, verlängert sich die Laufzeit auf über 220 Minuten.

Cool ist zudem: Während die meisten Saug- und Wischroboter ausschließlich per App steuerbar sind, lässt sich Narwal Freo auch über ein LC-Display an der Reinigungs-Station steuern. Dadurch ist er auch für Nutzer geeignet, die kein Smartphone besitzen oder nicht jedes Mal ihr Handy aus der Tasche holen wollen. Zum Verkaufsstart kostet der Saug-Wisch-Roboter 849 Euro.