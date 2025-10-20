Oft unterschätzt: Dieses Balkonkraft-Set bietet etwas, das sich viele Käufer nachträglich wünschen

Aktuell kannst du dir den All-in-One-Speicher bei Powerness in einigen spannenden Bundles sichern. Das Spannende: Keines der Balkonkraftwerk-Sets sprengt den Geldbeutel. Mit dem EcoFlow-Speicher kannst du zudem die gesetzliche Begrenzung von 800 Watt umgehen. Wie das funktioniert, welche Angebote dich erwarten und wer Powerness überhaupt ist, erfährst du in den folgenden Zeilen.

Darum lohnt sich der Kauf bei Powerness

Eines der größten Probleme, wenn du dir ein Balkonkraftwerk-Set im Netz bestellst, liegt in der Ungewissheit, ob alle Teile heil bei dir ankommen und du auch das gewünschte Paket erhältst. Bei Powerness sieht die Sache etwas anders aus. Kommst du aus der Nähe von Hamburg, Berlin, Meerbusch (NRW), Riegelsberg, Weinheim, Tuningen oder München, kannst du nämlich direkt zum Händler fahren und nicht nur dein neues Balkonkraftwerk direkt mitnehmen, sondern erhältst auch noch eine persönliche Vor-Ort-Beratung. Dadurch sparst du dir zudem unnötige Versandkosten.

Die Powerness Europe GmbH wurde im Jahr 2023 gegründet und konnte sich seitdem in Deutschland als Energie-Spezialist etablieren. Aus diesem Grund findest du auch Marken wie Ja Solar, Deye, Hoymiles, Growatt, Anker oder EcoFlow im Sortiment des Online-Shops. Doch nicht nur komplette Balkonkraftwerk-Sets finden sich hier. Auch Speichersysteme oder Solarmodule bekommst du bei Powerness. Und das häufig günstiger als bei anderen Shops.

Darum macht ein Balkonkraftwerk-Speicher Sinn

Es gibt mehrere Gründe, warum die Investition in einen Balkonkraftwerk-Speicher sinnvoll ist. Zum einen gilt eine gesetzliche Einspeisegrenze von 800 Watt. Aus diesem Grund sind Mikrowechselrichter auch auf diese Leistung begrenzt. Das bedeutet natürlich, dass zusätzlicher Strom theoretisch verloren geht, wenn du ihn nicht „zwischenlagern“ kannst – oder du musst dir eine größere Anlage zulegen, die mit deutlich größerem Aufwand verbunden ist.

Der Balkonkraftwerk-Speicher ermöglicht sogar die Umgehung der 800-W-Grenze.

Die einfachere Lösung bieten sogenannte All-in-One-Systeme, wie der EcoFlow Stream Ultra. Hier ist nicht nur ein Wechselrichter verbaut, sondern auch ein Akku, der Strom speichert, der nicht direkt ins Netz eingespeist wird. Dadurch kannst du zum einen Großgeräte mit Energie versorgen und hast zum anderen immer die Möglichkeit, auf eine gewisse Menge Strom zurückzugreifen. Vor allem am Mittag gewinnt ein Balkonkraftwerk in der Regel Strom. Doof nur, wenn du dann auf der Arbeit bist und den Strom nicht aktiv nutzen kannst. Auch hier ergibt ein Speichersystem Sinn.

Der EcoFlow-Speicher bietet allerdings noch einen anderen Vorteil. Denn er ist modular. Dadurch kannst du die grundlegende Kapazität von 1,92 kWh auf bis zu 11,52 kWh erhöhen. Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie verbraucht im Durchschnitt 7 bis 15 kWh täglich. Dadurch wirst du nicht komplett unabhängig, senkst deine Stromkosten dennoch deutlich. Außerdem bietet der EcoFlow Stream Ultra eine KI-gesteuerte Distribution des Stroms. Dadurch wird die Energie smart an den Verbraucher weitergeleitet, der sie aktuell am meisten benötigt. Du siehst also, dass du mit einem Balkonkraftwerk-Speicher deutlich mehr aus deiner Mini-Solaranlage herausholen kannst, als lediglich den Strom zu speichern.

EcoFlow Stream Ultra – Die KI macht den Unterschied

Neben der Modularität des EcoFlow Stream Ultra hat das Gerät natürlich noch deutlich mehr auf Lager. Du kannst über vier MPPT-Ports deine Solarmodule anschließen und eine Gesamteinspeiseleistung von 2.000 Watt bedienen. Der integrierte Mikrowechselrichter wandelt die gewonnene Energie dann in nutzbaren Strom um und leitet diesen an deine Verbraucher (Kühlschrank, Gefriertruhe, Waschmaschine etc.) weiter. Hier liegt die maximale Ausgangsleistung bei 1.200 Watt.

Neben einer Gesamtkapazität von 11,52 kWh kannst du auch die Solarleistung auf bis zu 12 kW erhöhen.

Möchtest du das wirklich letzte bisschen aus deinem Balkonkraftwerk herausholen, solltest du dir den „Dual-Mode“ näher anschauen. Schließt du einen zusätzlichen Wechselrichter (egal, von welchem Hersteller) mit einer maximalen Leistung von 800 Watt an, sind nämlich satte 2.800 Watt möglich. Damit du den Überblick behältst, kannst du den EcoFlow Smart Meter nutzen. Auch eine Kompatibilität mit dem Shelly Smart Meter ist hier möglich. Spannend sind auch die dezentrale Energienutzung und die Speicherautomatisierung.

Erstere dient dazu, dass wichtige Geräte unterbrechungsfrei versorgt werden, selbst wenn mehrere Batteriesysteme zwischengeschaltet sind. Letztere hingegen steuert die automatisierte Be- und Entladung der Akkus. Bevor du dir wegen der Installation Sorgen machst: Du kannst den Speicher in der Wohnung oder auf dem Balkon aufstellen und über Plug-and-Play direkt in Betrieb nehmen. Mit einer Höhe von knappen 30 cm nimmt das Gerät zudem kaum Platz ein. Zahlreiche Schutzmechanismen, darunter auch die Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser, verhindern Schäden am Gerät. Sollte dennoch etwas passieren und der EcoFlow Ultra Stream einen Schaden haben, bietet dir der Hersteller eine Garantie von bis zu 10 Jahren.

Balkonkraftwerk-Set im Angebot bei Powerness

Alles in allem bekommst du hier also ein absolutes Top-Angebot. Egal, ob als Neueinsteiger oder Solar-Profi: Die folgenden Angebote lohnen sich wirklich. Hinzu kommen die weiteren Vorteile von Händler Powerness, welcher neben einem attraktiven Preis auch mit den Standorten in Deutschland – und somit der Möglichkeit, die Geräte vor dem Kauf live zu sehen und anschließend direkt mitzunehmen – punktet.

Der EcoFlow Stream Ultra lässt sich problemlos im ganzen Haus platzieren.

Aktuell reduziert Powerness beispielsweise den EcoFlow Stream Ultra in verschiedenen Bundles. Vor allem in Verbindung mit Modulen der Marke Ja Solar sparst du derzeit deutlich. So bekommst du den All-in-One-Speicher zusammen mit zwei 500-W-Full-Black-Panels jetzt ab 799 Euro, falls du das Gerät in einem der Standorte von Powerness abholst. Entscheidest du dich für den Versand, werden insgesamt 859 Euro fällig. Insbesondere vier Angebote sind aktuell interessant:

Sollten diese Sets nicht interessant für dich sein oder benötigst du noch zusätzliche Geräte, wie etwa den Stream AC Pro oder Smart Meter, hast du auf der Produktseite des All-in-One-Speichers auch die Möglichkeit, dein eigenes Set zusammenzustellen. Vor allem Neueinsteiger ins Solar-Game kommen hier also voll auf ihre Kosten. Natürlich kannst du dir den EcoFlow Stream Ultra auch ohne zusätzliche Produkte für 659 Euro schnappen, falls du auf der Suche nach einem leistungsfähigen Balkonkraftwerk-Speicher für dein bestehendes Set bist. Wenn du dich nachträglich also nicht ärgern möchtest, macht der Kauf bei Powerness durchaus Sinn, vor allem dann, wenn du dich vor Ort noch beraten lässt.