Echte Alternative zu HD+? TV-Streaming für nur 5 Euro monatlich + gratis Paramount+

waipu.tv ist ein TV-Streaminganbieter, für den du nur WLAN und somit weder einen Anschluss über Satellit noch Kabel benötigst. Aktuell und nur noch bis zum 18. August (23:59 Uhr) sicherst du dir das umfangreiche TV–Streaming-Abo für lediglich fünf Euro pro Monat – und das ein ganzes Jahr lang! Hiermit hast du aber nicht nur Zugriff auf 280 TV-Sender (265 in HD), inklusive Pay-TV-Programmen – zusätzlich gibt’s im Rahmen der Aktion ebenfalls 12 Monate Paramount+ komplett kostenlos on top! Dadurch entpuppt sich der Deal als echte Alternative zu HD+-Karten, gespickt mit einem coolen Extra.

Das alles bekommst du für nur 5 Euro

Auch viele spezifische Sender, für die du sonst eventuell ein separates Abo benötigst, sind bei waipu.tv enthalten. Dazu zählen unter anderem Home of Horror für alle Gruselfans, National Geographic oder MTV 80s für Musikliebhaber. Doch natürlich dürfen auch die herkömmlichen Programme wie ProSieben, Das Erste, Vox oder RTL nicht fehlen. Von den etwa 280 Sendern streamst du 265 in HD-Qualität. Zusätzlich erhältst du Zugriff auf 30.000 Filme und Serien in der sogenannten „waiputhek“. Mit enthalten sind außerdem 72 Pay-TV-Sender, zum Beispiel Sport1+ oder Warner TV Serie. Außerhalb des Aktionszeitraums kostet dich dieses Abo 12,99 Euro pro Monat.

Damit nicht genug. Wie eingangs bereits erwähnt, gehört zum 5-Euro-Abo auch der Anbieter Paramount+ dazu. Hier kannst du Serien, Blockbuster und jede Menge Originals für deine ganze Familie streamen. Neben Serien wie „Dexter“ oder „King of Queens“ findest du auch preisgekrönte Filme wie „American Beauty“ oder „Cast Away“ in der Mediathek. Für kleine und große Kinder hat Paramount+ das Angebot mit Klassikern wie „Cosmo und Wanda“ oder „Lego City Adventures“ ergänzt. Ein Abo bei diesem Dienst kostet dich im Normalfall 7,99 Euro im Monat – und damit siehst du auch schon das enorme Sparpotenzial des aktuellen Doppel-Deals.

waipu.tv und Paramount+ zusammen für 5 Euro.

Das doppelte TV-Streaming-Paket erhältst du nämlich noch bis zum 18. August für 5 Euro pro Monat (12 Monate Laufzeit). Das kann sich nicht nur mit Blick auf die Einzelpreise der beiden Abos wirklich lohnen. Denn die Privatsender, wie RTL oder ProSieben, erhältst du in diesem Abo automatisch in HD-Qualität. Normalerweise müsstest du dir diese selbst mittels einer HD+ Karte oder der HD+ App scharf stellen.

Wieso sich die TV-Streaming-Aktion lohnt

Unabhängig davon, ob für dich die HD+ Karte (89 Euro bei einmaliger Zahlung des HD+Moduls) oder die App infrage käme, bei HD+ gibt es beim Kauf des Moduls die ersten sechs Monate kostenlosen HD-Genuss. Danach kostet das Abo 75 Euro im Jahr, dies entspricht 6,25 Euro monatlich. Möchtest du auf zwei Geräten gleichzeitig in HD fernsehen, musst du noch drei Euro monatlich oder 20 Euro jährlich zusätzlich zahlen.

Bei waipu.tv kannst du hingegen automatisch auf bis zu vier Geräten parallel in HD-Qualität streamen, ohne Aufpreis. Im HD+ Abo ist außerdem kein zusätzlicher Streaminganbieter wie Paramount+ für deine Lieblingsshows enthalten. Diesen müsstest du also eventuell dazubuchen.

Im TV-Streaming Kombiangebot erkaufst du dir für nur 5 Euro Zugriff auf 265 HD-Sender, 30.000 Inhalte aus der Mediathek sowie Paramount+. Bei HD+ sind es 25 private HD-Sender, drei UHD-Sender und 70 freie Programme in HD-Qualität. Insgesamt sind das 98 Sender und damit 167 weniger als bei waipu.tv. Der TV-Streaming-Dienst hat also nicht nur preislich die Nase vorn. Das Kombiangebot scheint damit also eine echte Alternative zu HD+, Satellitenfernsehen oder für alle ohne Kabelanschlussvertrag zu sein.

→ Jetzt noch schnell für 5 Euro pro Monat zugreifen!

Wichtig ist jedoch: Nach Ablauf des einjährigen Aktionszeitraums würde dich das Angebot in gleichbleibender Qualität 17,98 Euro monatlich kosten. Sollte es bis dahin einen neuen Deal geben, erfährst du von uns natürlich als Erstes davon. Falls nicht, kannst du dein Abo aber auch einfach rechtzeitig kündigen, um Mehrkosten zu vermeiden.