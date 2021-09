Alexa-Lautsprecher mit Bildschirm für unter 50 Euro

So günstig war der Echo Show 5 noch nie zu haben: 49,49 Euro fallen bei QVC für den smarten Lautsprecher mit Alexa hat. Das ist nicht nur deutlich günstiger als der reguläre Preis von 84,99 Euro bei Amazon, sondern unterbietet auch alle Primeday-Deals und Black-Friday-Angebote. Wenn du noch nie bei QVC bestellt hast, kannst du dir mit dem Neukunden-Gutschein „Neu2021“ weitere 5 Euro Rabatt sichern.

Das bietet der Echo Show 5

Der Echo Show 5 ist ein kleiner Lautsprecher mit integriertem 5,5 Zoll Display. Auf diesem kannst du dir die Uhrzeit in unzähligen Designs anzeigen lassen oder andere nützliche Informationen wie den Wetterbericht oder aktuelle Nachrichten. Auch eine Wiedergabe deiner Lieblingsfotos oder Sendungen auf Amazon Video, Youtube oder Netflix sind kein Problem für den smarten Lautsprecher.

Der 5,5 Zoll Display ist auch in anderen Szenarien sinnvoll. So eignet sich der smarte Lautsprecher perfekt für Einsteiger, da die Einrichtung deutlich einfacher ist, als beispielsweise beim Echo Dot mit der App. Über den Bildschirm kannst du dich in wenigen Minuten mit deinem WLAN verbinden und mit dem Amazon-Konto anmelden. Kein Smartphone nötig.

→ zum Testbericht des Echo Show 5

Durch den integrierten Bildschirm eignet sich der Echo Show 5 insbesondere an den Orten, wo du den Bildschim im Blick hast. So zum Beispiel in der Küche für Rezepte oder zum Fernsehen beim Kochen. Auch auf dem Schreibtisch macht der Echo Show 5 als Uhr, Termin-Manager oder Musiksteuerung mit seinem Touchscreen eine gute Figur.

Mit der integrierten Kamera kannst du zudem mit deinen Freunden per Video telefonieren. Diese benötigen dazu nicht zwingend einen eigenen Echo Show. Die Alexa-App ist hierfür vollkommen ausreichend. Damit eignet sich der Echo Show 5 auch perfekt für ältere Menschen ohne Smartphone, um ihre Liebsten anzurufen. Wahlweise kannst du auch den Videotelefonie-Dienst Skype auf dem smarten Lautsprecher benutzen. Wenn du die Kamera gerade nicht benötigst, kann sie mit einem integrierten Schieberegler abdecken.

Keine Versandkosten bei QVC

Das Angebot für den Echo Show 5 bei QVC gilt nur noch bis heute um Mitternacht. Versandkosten fallen übrigens keine an. Denn heute sind alle Artikel des Teleshopping-Senders versandkostenfrei. Das gilt auch für alle anderen Tagesangebote wie den Dyson Akkustaubsauger V11 mit zweitem Akku für 617,99 Euro.

→ zum Angebot bei QVC