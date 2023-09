Winterreifen neu kaufen: Hier bekommst du jetzt 50 Euro Rabatt

Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt und es längst nicht überall in Deutschland schneit, sind Winterreifen während der kalten Jahreszeit keine falsche Entscheidung. Sie sorgen für deine Sicherheit. Ein Wetterwechsel im Winter kann dafür sorgen, dass Straßen mit Schnee bedeckt sind oder vereist und glatt sind. Selbst bei Regenwetter verlängert sich der Bremsweg deutlich und ein guter Grip ist wichtig. In solchen Fällen bieten dir Winterreifen ein sicheres Fahrverhalten. Bei Schnee und Matsch sind sie griffig, bei niedrigeren Temperaturen bremsen sie besser als Sommer- oder Ganzjahresreifen.

Winterreifen auf eBay sind jetzt günstig

Pünktlich Wechsel der Jahreszeiten gibt es jetzt bei eBay einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent auf Reifen, Felgen und auch Kompletträder. Die Aktion startet am 28. September 2023 und endet am 11. Oktober 2023 um 23:59 Uhr. Der Gutschein kann insgesamt zweimal benutzt werden und dazu kannst du mit einem maximalen Rabatt von 50 Euro rechnen. Wichtig: Den Rabatt erhältst du nur, wenn du im Warenkorb den Code REIFEN22 eingibst.

→ Hier geht’s direkt zur Reifen-Aktion bei eBay

Passend dazu hat der Auto Club Europa (ACE) kürzlich einen Winterreifen-Test durchgeführt. Dort wurde unter anderem das Handling der Reifen auf nassen, glatten und mit Schnee bedeckten Straßen getestet. Das Ergebnis: Der Bridgestone Blizzak LM005 der Testsieger. Vor Einlösung des Rabatt-Coupons kostet er um die 90 Euro pro Stück. Hier kannst du also ein paar Euro sparen.

Wie findest du den passenden Winterreifen für dein Auto?

Die Reifen müssen zweimal im Jahr gewechselt werden. Viele Autos haben also eine achtfache Bereifung, bestehend aus je einem Satz Sommer- und Winterreifen. Alle paar Jahre müssen die Reifen erneuert werden, da eine zu geringe Profiltiefe gefährlich und sogar verboten ist.

In dem Fahrzeugschein deines Autos ist die zulässige Reifengröße vermerkt. Dort findest du alles, wie Breite, Querschnitt, Zollgröße, Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex heraus. Diese Daten kannst du dann bei eBay in der Reifensuche eingeben und erhältst nur zu deinem Auto passende Pneus als Vorschlag. Zusätzlich kannst du auch noch einen gewünschten Reifenhersteller eintragen.