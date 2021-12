eBay: iPhone 13 und iPhone 12 Pro aktuell zum Bestpreis

Apples iPhones sind heiß begehrt und verschiedene Händler schlagen sich regelmäßig um die besten Angebote. Aktuell bieten einige eBay-Händler Bestpreise für drei iPhones: Das iPhone 13 mit 256 Gigabyte in Blau, sowie das iPhone 12 Pro Refurbished in den Varianten mit 128 und 256 Gigabyte.

iPhone 13 für unter 925 Euro bei eBay

Starten wir mit dem iPhone 13: Momentan bekommst du das Apple-Smartphone mit größerem Speicher neu bei eBay zum Bestpreis für 924 Euro in der Farbe Blau. Hier bekommst du ein robustes Handy mit 6,1 Zoll Super Retina XDR Display und zwei Kameras. So ist neben der starken Hauptkamera eine Ultraweitwinkel-Kamera integriert, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen tolle Fotos machen soll. Auch der Akku wurde im Vergleich zum Vorgänger überarbeitet. Dieser versorgt dich bis zu 2,5 Stunden länger mit Energie. Zusätzlich ist ein rasanter A15 Bionic Chip verbaut, der nicht nur die allgemeine Performance, sondern auch die Kamera verbessern soll – und deine Daten besser schützen soll. Außerdem ist es 5G-fähig.

Den Apple-Vorgänger günstig bekommen: iPhone 12 Pro Refurbished

Weiter gehts mit dem Vorgängermodell in der Pro-Variante. Denn das iPhone 12 Pro ist derzeit als Refurbished-Gerät mit 128 Gigabyte oder 256 Gigabyte Speicherplatz günstig erhältlich. Beide Smartphones bekommst du bei eBay aktuell zum Bestpreis. Sogar rein gebrauchte Geräte ohne Überprüfung durch Experten sind derzeit teurer. Das iPhone 12 Pro in der Variante mit 128 Gigabyte kostet 789 Euro und ist in den Farben Gold, Graphit und Pazifikblau erhältlich. Nutzer mit mehr Speicherbedarf haben bei diesem Angebot nur die Farben Graphit und Pazifikblau zur Auswahl. Dafür zahlst du für das iPhone mit 256 Gigabyte Speicherplatz nur 20 Euro mehr – der Preis liegt bei 809 Euro.

Beim iPhone 12 Pro bekommst du einen A14 Bionic Chip, der heutzutage weiterhin sehr schnell ist. Außerdem ist das Gerät ebenfalls bereits 5G-fähig und somit auch bestens für die Zukunft vorbereitet. Auch hier ist ein 6,1 Zoll Super Retina XDR Display für starke Kontraste und scharfe Bilder integriert. Im Gegensatz zum iPhone 13 kommt hier noch ein Teleobjektiv zur Ultraweitwinkel- und der Hauptkamera hinzu. Somit lohnt sich definitiv auch 2021 noch das iPhone 12 Pro – insbesondere zum aktuell preiswerten eBay-Preis.

Refurbished bei eBay – was heißt das eigentlich?

Wie erwähnt, sind die beiden iPhone 12 Pro Angebote Refurbished-Modelle bei eBay. Das bedeutet: Sie sind zwar gebraucht, aber von Experten geprüft und somit voll funktionsfähig. eBay unterscheidet bei Refurbished-Produkten zwischen verschiedenen Qualitätszuständen. Diese beiden Geräte sind als „Hervorragend“ kategorisiert. Was so viel heißt wie: Hier sind im Grunde genommen keine Gebrauchsspuren zu erkennen und die Akkukapazität liegt bei rund 85 Prozent. Außerdem bekommst du bei eBay für Refurbished-Produkte ein Jahr Verkäufergarantie. Versand und Rückversand sind kostenfrei.

Außerdem interessant: