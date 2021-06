Bei ebay starten neue WoW!-Deals und Coupon-Angebote. Ab sofort gibt es mit dem ebay-Gutschein-Code „PKAUFEN10“ 10 Prozent Pauschalrabatt auf teilnehmende Produkte mit dem Label „zertifiziert und generalüberholt“, wobei die meisten nicht einmal wirklich „gebraucht“ sind. Bei allen Produkten ist die reibungslose Funktion durch eine Prüfung garantiert und bei einigen handelt es sich zudem um unbenutzte Demoware. Durch den Extra-Rabatt entstehen hier aber einige richtig gute Schnäppchen.

Die Regeln für den ebay-Gutschein: Der Maximal-Rabatt pro Kauf liegt bei 50 Euro, dazu gibt es keinen Mindestbestellwert und je Kunde sind höchstens zwei Coupon-Einlösungen möglich. Bei ebay werden insbesondere Artikel aus den Bereichen Elektronik, Garten & Terrasse, Heimwerker, Beauty & Gesundheit, Business & Industrie, Büro & Schreibwaren sowie Auto & Motorrad ins digitale Schaufenster gestellt.

Bei den WoW!-Deals sind auch in dieser Woche wieder einige SodaStream-Produkte deutlich reduziert. Auch der ebay-Shop von notebooksbilliger.de wirbt hier mit Preisnachlässen von bis zu 30 Prozent auf Laptops. Und pünktlich zum EM-Start sind auch noch zahlreiche Fernseher im ebay-Angebot.

iPad Pro 11 fällt unter 500 Euro

Auf der Suche nach einem neuen Apple-Tablet? Das iPad Pro von 2018 ist als ehemaliges Demo-Gerät mit geprüfter Funktionsgarantie im Angebot. Der Händler „keepontrading“ hat über 99 Prozent positive Bewertungen und verkauft das iPad mit 11 Zoll Displaydiagonale nach Eingabe des Gutscheins („PKAUFEN10„) für nur noch 489,90 Euro. Das Apple-Tablet verfügt über 64 GB Speicherplatz und es handelt sich dabei um die iPad-Version „WiFi+Cellular“. Diese bietet Platz für eine SIM-Karte, sodass du unterwegs auch ohne WLAN online gehen kannst. Der Händler beschreibt den Zustand des Geräts als „Geprüfte deutsche Demoware in geöffneter OVP mit leichten Gebrauchsspuren / Zubehör vollständig (Ladeadapter, Sim-Nadel und USB-C-Kabel )“. Dazu gibt es außerdem ein 30-tägiges Widerrufsrecht.

→ Hier geht’s zum iPad-Pro-Deal

Achtung: Der Artikel ist zu dem Preis derzeit äußerst beliebt, was durch die entsprechenden Zahlen auf der ebay-Seite unterstrichen wird. Der Deal gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Bei ebay im Angebot: Das iPad Pro WiFi + Cellular von 2018.

Das iPad Pro von 2020 ist übrigens ebenfalls im Angebot. Mit 739,90 Euro ist es ein weiteres Apple-Schnäppchen, das mit dem Refurbished-Label deutlich unter dem Neupreis liegt.

Dyson, DeLonghi und weitere Outlet-Händler mit ebay-Gutschein-Rabatt

Neben vielen gewerblichen Weiterverkäufern und Zwischenhändlern sind auch einige Hersteller-Kanäle in den Gutschein-Deals vertreten, die die Plattform als Online-Outlet-Center nutzen. So verkaufen beispielsweise Dyson, DeLonghi oder Jabra ihre generalüberholte Ware via ebay und bieten dort gleiche Sicherheiten und Gewährleistungen wie im Direktvertrieb. Beispielangebote hierzu gefällig? Eine aktuelle Auswahl:

Generell lohnt sich das Stöbern in den „certified refurbished“-Angeboten von ebay. Viele der Deals aus der Vorwoche sind nach wie vor gültig – und einige davon werden mit dem ebay-Gutschein PKAUFEN10– noch mal um bis zu 50 Euro günstiger.