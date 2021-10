15 Prozent Rabatt auf tausende Produkte: ebay ist schon in Black-Friday-Laune

Noch bis zum 27. Oktober kannst du bei ebay mit dem Gutscheincode PRAESENT21 einen Sonderrabatt nutzen. Wie üblich bei den ebay-Aktionen ist der Gutschein an Bedingungen geknüpft. So kannst du ihn pro Account maximal für zwei Einkäufe nutzen. Außerdem sind neben der 15-Prozent-Richtlinie höchstens 50 Euro Ersparnis pro Einlösung drin.

Geschenke bei ebay: Hier kannst du sparen

Der neue ebay-Gutschein bewirkt den Sonderrabatt in klassischen Geschenke-Kategorien, entsprechend bewirbt ebay die Aktion als frühe Weihnachts-Aktion rund anderthalb Monate vor dem Black Friday. Insbesondere sind Artikel aus den Kategorien Feinschmecker, Kochen & Genießen, Dekoration, Bettwaren, Feste & Anlässe, Reisegepäck, Beauty & Gesundheit, Funsport, Spielzeug und Musik für den Gutschein qualifiziert.

Wer also schon jetzt auf der Suche nach passenden Geschenken ist oder einfach nach Ideen stöbern will, der kann bis Ende Oktober noch extra sparen. Wir haben uns durchgeklickt und geben einige Beispiele.

Die Top-Gutschein-Deals für frühe Weihnachten – Lego Technic, SodaStream und mehr günstiger

In der Kategorie Spielzeug sind neben einigen Gesellschaftsspiel-Klassikern wie Monopoly in mannigfaltigen Themenversionen (007-Version für 33,99 Euro), auch ein paar interessante Lego-Technic-Sets im Angebot. So kostet der Kran-LKW (42108) nach Einlösung des Gutscheins nur noch 79,08 Euro.

Auch der noch sehr neue und fast 4.000 Teile große Cat D11 Bulldozer von Lego Technic (42131) – der auch per App steuerbar ist – ist extra reduziert. Statt 449,99 Euro (UVP) kostet er beim ebay-Händler myToys noch 405,99 Euro. Dann kommt der Gutschein ins Spiel, der das Riesen-Set auf einen Endpreis von 355,99 Euro senkt. Noch ein Kracher-Deal von Lego Technic: Das lizenzierte Modell des Bugatti Chiron, ebenfalls eines der teureren, ist durch den Gutschein jetz tfür unter 300 Euro zu haben. Auf der Rechnung stehen letzten Endes rund 281 Euro für das Set mit der Nummer 42083 aus dem Jahr 2018 mit seinen 3.599 Euro Teilen.

Aus der Kategorie Kochen und Genießen sind ebenfalls einige interessante Schnäppchen dabei. Besitzer einer KitchenAid-Küchenmaschine könnten sich über eine Ersatzschüssel aus gehämmertem Edelstahl freuen. Diese kostet nach Abzug des Gutschein-Rabatts noch 53,46 Euro – knapp die Hälfte des Herstellerpreises.

Fans eines edlen Tropfens dürften die Blicke vielleicht zum Highland Whiskeyset von Nachtmann schweifen lassen. Mit 4 Gläsern und einer Dekanter-Karaffe kostet das Set nach dem Gutschein-Rabatt noch 49,08 Euro. Die edlen Tropfen selbst findest du in den Schnäppchen der ebay-Kategorie Feinschmecker. Pragmatischer sind diverse SodaStream-Pakete. Top-Deal ist der SodaStream Duo mit zwei Glas- und einer Plastikflasche im Lieferumfang für 104,99 und nach Gutschein-Eingabe für 89,24 Euro. Hierdurch wird der ebay-Deal besser als das aktuelle Aldi-Schnäppchen. Zusätzlich gibt es noch 15 Euro Cashback.

Bei allen ebay-Deals gilt: Gutscheineingabe nicht vergessen: PRAESENT21 lautet der Code zum Rabatt.