Mit dem Label „certified refurbished“ werden bei ebay Artikel ausgezeichnet, die – meist vom Hersteller selbst – zurückgenommen und wie neu aufbereitet wurden. Oft handelt es sich um einstige Reklamationen, Fehlkäufe, Ausstellungs- oder Einzelstücke, die faktisch neu sind, aber schon einmal in der Logistikschleife hingen. Namhafte Hersteller wie Dyson, Devolo oder GoPro verkaufen sie auf ebay selbst. Aber auch zahlreiche kleine gewerbliche Händler haben auf dem Online-Marktplatz einen eigenen Bereich für solche zertifizierten „wie neu“-Produkte, auch gerne als B-Ware deklariert. Hier kommen unsere vier aktuellen Deal-Favoriten.

Dyson V8 Slim Parquet deutlich unter 300 Euro

Der beliebte Akku-Staubsauger Dyson V8 in der Variante Slim Parquet ist für nur 265 Euro zu haben. Ein veritables Schnäppchen für den Sauger, den es neu im Handel gar nicht mehr in dieser Variante zu kaufen gibt. Andere V8-Modelle von Dyson kosten neu zwischen 300 und 600 Euro – auch preislich kann das ebay-Angebot demnach überzeugen. Dyson selbst ist hier der Händler, der die zertifizierten Geräte via ebay verkauft. Somit steht Dyson auch für die Qualitätsprüfung ein.

Neben diversen Staubsaugern gibt es im Dyson-Outlet-Shop auf ebay auch den Luftreiniger Dyson Pure Hot+Cool für 348 Euro oder das Haar-Glätteeisen Dyson Coralle für 336 Euro.

Dyson V8 Akku-Staubsauger.

→ 50 Euro extra sparen: Mit diesem Gutschein werden ebay-Schnäppchen noch besser

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber für 50 Euro

Für 49,95 Euro verkauft der Heimwerker-Shop baesteinshop25 (99,8 Prozent Positiv-Bewertungen) den Bosch GSR 12V-15 aus der blauen Professional-Serie. Der kleine, aber starke Akkuschrauber ist gefragt, was auch die stetig sinkenden Lagerbestände des Deals verraten. Hier herrscht also Ausverkauf-Gefahr.

Der Händler weist das Gerät als „Sologerät“ aus und weist darauf hin, dass es keine Umverpackung gibt. Dennoch wird selbstredend transportsicher verpackt. Der fehlende Originalkarton ist übrigens der einzige Aspekt, der das Produkt zur „B-Ware“ macht. Das Gerät selbst ist nämlich komplett neu.

→ Direkt zum Angebot

Devolo dLan 550: Powerline-Adapter für besseres WLAN

Der offizielle ebay-Shop von Devolo verkauft den WLAN-Mesh-Verstärker dLAN 550, gestaffelt ab 63 Euro pro Stück. Je nachdem, wie viele Adapter du kaufst, wird das Einzelprodukt günstiger. Die Adapter verlängern dein Heimnetz via Stromleitung und geben es von einer Steckdose als verstärktes WLAN wieder aus. Der Vorteil: Du kannst dein heimisches WLAN deutlich erweitern und Hindernisse wie dicke Wände, Fußbodenheizungen oder ganz profan – weite Wege – galant umschiffen, ohne groß an Signalleistung einzubüßen.

Ein Powerline-Adapter kostet im Devolo-ebay-Shop 69,99 Euro, zwei und drei Stück 66,49 Euro beziehungsweise 65,09 Euro. Kaufst du vier oder mehr Adapter, sinkt der Preis auf je 62,99 Euro.

GoPro Hero 6 – Action-Cam bei ebay deutlich unter 200 Euro

Coole Bilder vom Surfen, Wandern oder Skifahren und vor allem stabile Videos in Action. Der Experte für Helmkameras im Taschenformat heißt GoPro. Bei ebay gibt’s die 4K-Kamera Hero 6 im offiziellen GoPro Deutschland Shop jetzt für 179,99 Euro. Die Kamera wird mit dem Zusatz „zertifiziert und generalüberholt“ verkauft. In der Erläuterung hierzu schreibt GoPro: „Vom Hersteller aufgearbeitet. […] Alle von GoPro überholten Kameras wurden einem rigorosen Test unterworfen. Wird mit Zubehör und selbstklebenden Halterungen für die Kamera geliefert. Muss ein strenges Prüfverfahren von 14 Schritten durchlaufen. Ebenso qualitativ hochwertig wie neue GoPro Kameras. Geringfügige Fehler können auftreten (kleine Kratzer oder Schrammen).“

→ Zum GoPro-Deal bei ebay

Zur Einordnung: Neu kostet die Hero 6 derzeit mindestens 230 Euro. Für die neuere Hero 8 musst du sogar um die 300 Euro hinblättern. Weitere „certified refurbished“-Angebote findest du auf der entsprechenden Schnäppchen-Seite von ebay. Hier gibt es Schnäppchen aus allen möglichen Bereichen des Lebens.