eBay: Diese Sportartikel und refurbished Produkte gibt's jetzt günstiger

Bis zum 3. November erhältst du bei eBay 20 Prozent Rabatt auf zahlreiche Artikel aus der Kategorie Sport und Fashion. Hier bekommst du kleinere und größere Produkte reduziert. Radfahrer aufgepasst: So ist zum Beispiel das Twin Akku-Leuchten-Set von Fischer günstiger für knapp 19 Euro erhältlich. Dazu musst du einfach beim Bestellvorgang den Gutscheincode WINTERSTART eingeben. Die Fahrradbeleuchtung besteht aus einem LED Vorder- und Rücklicht und lässt sich per USB aufladen. Für mehr Sicherheit im Dunkeln projiziert das Rücklicht einen 360-Grad-Lichtkreis auf den Boden und macht dich so im Straßenverkehr noch besser sichtbar.

Fitnesstracker bei eBay für unter 20 Euro

20 Prozent Rabatt gibt’s ebenfalls auf den Fitnesstracker mit Armband „SportPlus Activity“. Diesen bekommst du mit dem Gutscheincode bereits für unter 20 Euro. Normalerweise kostet der Fitnesstracker 69,99 Euro (UVP) – hier lässt sich also richtig sparen. Was kann der Fitnesstracker? Er zeigt dir den Kalorienverbrauch beim Sport an und kann deinen Schlaf analysieren. Außerdem zeigt er auf Wunsch Smartphone-Benachrichtigungen über Anrufe, Textnachrichten, Kalendereinträgen und mehr an. Die integrierte Aktivitätserinnerung meldet sich regelmäßig bei dir, um dich an Bewegung zu erinnern. Auch die Aufzeichnung deiner Laufstrecke ist mit dem Fitnessarmband möglich – ebenso die Messung und Anzeige von Geschwindigkeit, Höhenlage, Herzfrequenz und mehr.

E-Bike von Fischer bei eBay Re-Store für unter 1.000 Euro

Bei eBay Re-Store findest du Vorführgeräte und refurbished Artikel, die von Experten überprüft wurden sowie vollständig funktions- und verkehrstüchtig sind. Hier bekommst du aktuell ein interessantes Angebot für ein Fischer-E-Bike. Das Elektrofahrrad Fischer Ecu 1401 mit 522 Wattstunden Akuladung und 28 Zoll kannst du in verschiedenen Gebrauchszuständen kaufen. Mit optischen Mängeln zahlst du 999 Euro minus Rabatt. Mit dem Gutscheincode WINTERSTART gibt’s auch hier 50 Euro Rabatt. So kannst du das E-Bike bereits ab 949 Euro kaufen. Du findest es bei eBay jedoch auch neu ohne Mängel für 1.179 Euro. Auch hierfür lässt sich der Gutscheincode anwenden.

Mehr refurbished Produkte im Angebot: iPhone 12 Mini und iPhone SE

Für zahlreiche weitere refurbished – also wiederaufbereitete – Artikel gibt’s derzeit lohnenswerte Angebote bei eBay. Denn: Bis zum 27. Oktober erhältst du mit dem Gutscheincode REFURB1 10 Prozent Rabatt, maximal jedoch 50 Euro. Das kann sich lohnen, denn hier bekommst du beispielsweise das Apple iPhone 12 Mini mit 128 Gigabyte refurbished mit Gutscheincode für nur 499 Euro. Möchtest du noch günstiger in den Apple-Kosmos einsteigen? Dann geht das zum Beispiel mit dem Apple iPhone SE 2020 (2. Generation) mit 64 Gigabyte – doch beachte, dass hier nur noch Restposten verfügbar sind. Mit Abzug des Rabatts bekommst du das handliche Apple-Smartphone bereits für unter 300 Euro. Und passend dazu gibt’s einen refurbished Apple HomePod Smart Speaker für nur knapp 234 Euro nach Abzug des Rabatts.