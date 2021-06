ebay ist vom Online-Auktionshaus für Privatleute längst zum vielseitigen Marktplatz für Jedermann geworden. Einen großen Teil der immer wiederkehrenden ebay-Deals machen sogenannte „certified refurbished“-Angebote aus. Hier verkaufen Hersteller und zertifizierte gewerbliche Händler geprüfte Ware als „neuwertig“ – und das teilweise zu absoluten Schleuderpreisen. Für Schnäppchenjäger ein Paradies. Dazu ist der Refurbished-Kauf nachhaltiger, da ein Produkt in seinem Lebenszyklus mindestens zwei Bedarfe abdeckt. Ressourcen und Umwelt werden somit geschont.

ebay: Bosch und Dyson zu Wahnsinnspreisen

Darunter sind auch namhafte Hersteller von Premium-Produkten, wie zum Beispiel Dyson oder Bosch. Heimwerker finden bei ebay zahlreiche Produkte der „blauen“ Serie, also den Bosch Professional Werkzeugen, zu deutlich humaneren Preisen als sonst. Teilweise sind hier Rabatte mit 50 Prozent Nachlass gegenüber dem Ursprungspreis drin. Kompromisse gegenüber Neuware musst du hier zudem kaum machen. So heißt es in der Beschreibung zum Bosch Professional Akku-Bohrschrauber-Set etwa: „Bei diesem Artikel handelt es sich um B-WARE, das Gerät ist unbenutzt und neu. Die Verpackung ist jedoch bereits geöffnet worden und / oder kann Beschädigungen aufweisen.“

Akku-Borschrauber mit Ersatz-Akku, Bits, Bohrern und Koffer unter 200 Euro

Kannst du etwaigen Verschleiß an der Verpackung verkraften, erhältst du bei diesem Angebot das Rundum-Sorglospaket zum kabellosen Schrauben und Bohren. Der Bosch Professional GSR 18V-21 kostet im Komplett-Set mit 2 Akkus, einem Bohrer- und einem Bitsatz sowie einem praktischen Transportkoffer insgesamt 199,99 Euro. Normalerweise legst du für dieses Set gerne auch mal mehr als 300 Euro auf den Tisch. Praktisch ist insbesondere der Zweit-Akku. Mit intelligenten Lade-Nutzungs-Zyklen, musst du hier keine erzwungenen Pausen mehr machen, wenn dem Gerät der Saft ausgeht. Ein Ladegerät ist selbstverständlich dabei. Der Akku passt zudem auf viele weitere Bosch-Werkzeuge der 18V-Serie.

Auch weitere B-Ware-Produkte von Bosch sind im Angebot. Etwa Winkelschleifer, Multi-Cutter und auch schwereres Gerät wie Bohrhämmer oder Handkreissägen.

→ Hier geht’s zu den Bosch-Deals

Im Angebot: Der Bosch Professional GSR aus dem 18V-Akkusystem.

Für den Sommer: Dyson Turmventilator mit und ohne Luftreiniger günstiger

Auch Dyson verkauft via ebay zahlreiche Produkte mit dem Zusatz „Zertifiziert generalüberholt“ günstiger. 20 Prozent Ersparnis sind hier keine Seltenheit und gerade hinsichtlich des nahenden Sommers liegt der Fokus derzeit auf Ventilatoren und Luftreinigern.

Der stylische Turmventilator Dyson AM07 kostet jetzt etwa 239 Euro. In der Variante Pure Cool ist der Turmventilator des britischen Herstellers mit 455 Euro ein gutes Stück teurer. Er bietet aber auch Luftreiniger-Funktionen, was einerseits gesünder ist und andererseits einen zusätzlich kühlenden Nebeneffekt hat. Hierfür ist der Ventilator – übrigens ohne sichtbare Rotoren – mit einem HEPA-Filter ausgestattet.

Auch sonst sind einige Angebote im Dyson-Shop zu finden. Neben weiteren Luftreinigern gibt’s auch „klassische“ Dyson-Produkte wie Staubsauger und Haar-Styling-Produkte, wie beispielsweise Glätteeisen oder Haartrockner zu reduzierten Preisen.

Viele weitere Marken – darunter Asus, Sony, Razer, DeLonghi, Denon oder GoPro – verkaufen ihre Ware via ebay mit Generalüberholt-Label zu Schnäppchenpreisen. Stöbern lohnt sich fast immer. Zusätzlich können Auto-Fans aktuell 10 Prozent Extra-Rabatt auf viele Teile und Zubehör ergattern. Auch Navis sind im Sonderangebot.