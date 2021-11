eBay Cyber Week: Technik-Weihnachtsgeschenke schon jetzt günstig kaufen

Smartphones, Staubsauger, Haushaltsroboter, TVs und Kopfhörer: Bei eBay findest du im Zuge der Cyber Week noch bis zum 29. November zahlreiche Technik-Produkte reduziert. Wir haben die besten für dich herausgesucht.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE für unter 300 Euro

Beginnen wir mit den Smartphones als beliebte Weihnachtsgeschenke. Bei eBay im Angebot ist das Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Gibst du hier den Gutscheincode PRAKTISCH ein, bekommst du das Xiaomi-Smartphone für gerade einmal 299 Euro.

Das Smartphone punktet mit einem 6,55 Zoll AMOLED-Bildschirm und einer hohen Bildwiederholrate von 90 Hertz. So zeigt das Handy die Inhalte nicht nur besonders kontrastreich, sondern auch sehr flüssig an. Für das Knipsen schöner Fotos auf dem Weihnachtsmarkt oder im Schnee ist neben einer 64-MP-Hauptkamera auch eine Weitwinkel-Kamera sowie eine Telemakro-Kamera verbaut. Außerdem ist das Handy 5G-fähig und somit auch bestens für die Zukunft gerüstet.

iPhone 13 mini in der eBay Cyber Week zum günstigen Bestpreis

Auch das Apple iPhone 13 mini mit 128 GB Speicherplatz ist aktuell reduziert. Für 734 Euro bekommst du das Apple-Smartphone im Taschenformat zum Bestpreis. Hier bekommst du eine rasante Performance, lange Akkulaufzeit und starke Kameras.

Handlich und schick: das neue iPhone 13 mini.

Akku-Staubsauger von Dyson für unter 230 Euro

Darüber hinaus ist während der eBay Cyber Week der kabellose Stab-Staubsauger Dyson V7 Motorhead zum Bestpreis bei eBay erhältlich. Der Akku-Sauger ist der Richtige für dich, wenn du ein handliches und leistungsstarkes Gerät ohne lästige Kabel zum Saubermachen in der Vorweihnachtszeit brauchst. Er ist so gebaut, dass du auch problemlos die Ecken und die Decke säubern kannst. Denn: Mit seinem Schwerpunkt am Handstück lässt er sich auch in der Luft leicht nutzen.

Mit ihm kannst du bis zu 30 Minuten am Stück Staubsaugen und schaffst so in der Regel eine ganze Wohnung in einem Rutsch – ohne lästiges Aufladen zwischendurch. Aktuell kostet der Dyson-Sauger bei eBay nur 229 Euro.

Smart-TV von Samsung für deine Lieblings-Weihnachtsfilme

Brauchst du noch einen neuen Fernseher für Stirb Langsam und Co.? Dann solltest du dir vielleicht folgendes Angebot einmal anschauen. Denn zurzeit bekommst du den Smart-TV mit UHD Samsung LED GU50AU7179UXZG bei eBay ebenfalls zum Bestpreis für 444 Euro. Der Smart-TV hat einen 50 Zoll großen Bildschirm und eine Bildwiederholrate von 50 Hz. Bluetooth und Wi-Fi sind direkt integriert, wodurch du all deine Lieblingsfilme und -Serien ohne Zusatzgerät direkt auf dem Fernseher streamen kannst.

Refurbished Technik bei eBay kaufen und noch mehr sparen – mit smarten Haushaltsrobotern

Außerdem sind bei eBay in der Cyber Week zahlreiche refurbished – also gebrauchte und wiederaufbereitete – Produkte im Angebot. Gibst du bis zum 29. November den Gutscheincode REFURB21 im Kaufprozess ein, erhältst du 10 Prozent Rabatt. Das lohnt sich besonders, weil die refurbished Produkte ohnehin schon günstiger sind als Neuware. Mit Extra-Rabatt wird es dann teilweise so richtig preiswert.

Wir haben zwei echt günstige eBay-Angebote für Haushaltsroboter für dich herausgesucht. Der Saugroboter von iRobot entfernt losen Schmutz und Staub für dich – und der iRobot-Wischroboter putzt hinterher für hartnäckigeren Schmutz. Gibst du den Gutscheincode REFURB21 ein, bekommst du den iRobot Roomba e5158 Saugroboter für nur 117 Euro. Dadurch wird er nochmals rund 12 Euro günstiger.

Der beutellose Haushaltshelfer kann bis zu 90 Minuten durch deine Wohnung fahren und so in einem Durchgang eine große Fläche von Staub befreien. Er ist sowohl für Teppiche, als auch für Hartböden geeignet und erkennt besonders verschmutzte Stellen automatisch. Hat er welche gefunden, reinigt er diese noch gründlicher. Der iRobot-Saugroboter lässt sich einfach per App oder Sprachassistent bedienen. So kannst du den smarten Sauger mithilfe von festgelegten Reinigungsplänen beispielsweise automatisch zu bestimmten Uhrzeiten zum Saubermachen losschicken.

iRobot Braava 390t wischt hinterher für knapp 90 Euro

Damit hervorragend kombinieren lässt sich der iRobot Braava 390t Wischroboter. Den refurbished Haushaltshelfer bekommst du aktuell mit dem Gutscheincode REFURB21 für schlappe 90 Euro. Einsetzbar ist er für Staub und Haare, aber auch für hartnäckigeren Schmutz. Denn der Wischroboter kann sowohl trocken als auch nass wischen. Dabei umfährt er gekonnt Teppiche und Möbel und lässt diese so vom Putzwasser verschont. In einem Durchgang kann der smarte Haushaltshelfer bis zu 92 Quadratmeter wischen.

Refurbished Samsung Galaxy Buds + im eBay Cyber Week Sale

Und last but not least bekommst du die Samsung Galaxy Buds + refurbished für knapp 54 Euro mit Eingabe des Gutscheincodes REFURB21. Die In-Ear Bluetooth-Kopfhörer bieten dir einen guten Klang und eine intuitive Touch-Steuerung. Eine Akkuladung der kabellosen Kopfhörer bringt dich 11 Stunden über den Tag – kombiniert mit dem mitgelieferten Ladecase kannst du rund 22 Stunden mit den Kopfhörern Musik hören. Geht der Akku einmal leer, hast du nach nur 3 Minuten Aufladezeit im Ladecase wieder Saft für eine volle Stunde Hörgenuss.