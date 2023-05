E-Scooter Schnäppchen bei MediaMarkt: So holst du dir einen extra Rabatt

Bei MediaMarkt gibt es bis zum 21. Mai eine Rabatt-Aktion rund um Xiaomi E-Scooter. So kostet der E-Scooter 3 mit einem Rabatt von 14 Prozent nur noch 469 Euro, während beim Lite-Modell 399 Euro anstelle von 499 Euro auf der Rechnung stehen. Als myMediaMarkt Kunde kannst du bei den elektrischen Scootern jetzt aber sogar noch 10 Prozent extra sparen! So kommst du etwa bereits für 359,10 Euro an den Lite-Scooter. Wie genau du dir den extra Rabatt holst, erfährst du in diesem Artikel.

Xiaomi E-Scooter 3: Die beiden Modelle im Überblick

Den günstigsten Einstieg machst du mit dem Xiaomi E-Scooter 3 Lite für 359,10 Euro (inklusive 10 Prozent extra Rabatt). Das Modell ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und verfügt über 8,5 Zoll große Räder. Für die Power sorgt bei dem Gerät der Motor mit einer Nennleistung von 300 W. Dadurch fährst du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h und maximal bis zu 20 km weit. Über die Schnellladefunktion wird der Akku bereits in 4,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen. Besonders wichtig: Der elektrische Scooter verfügt über ein Dual Braking System und ist komplett StVZO-konform. Du musst ihn lediglich bei deiner Versicherung anmelden sowie eine Plakette befestigen und schon kannst du durch die City düsen. Mit dem Xiaomi E-Scooter bist du außerdem äußerst flexibel unterwegs – nicht nur auf der Straße. Das Gerät lässt sich nämlich blitzschnell zusammenklappen und anschließend bequem tragen. Der Aktionspreis von 359,10 Euro wird dabei aktuell von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen.

→ Xiaomi E-Scooter 3 Lite für 359,10 Euro (inklusive 10 Prozent extra Rabatt)

Wenn du hingegen eine längere Strecke zurücklegen möchtest, solltest du einen Blick auf den E-Scooter 3 werfen. Dieser kostet, inklusive des extra Rabatts in Höhe von 10 Prozent, bei MediaMarkt 422,10 Euro – der momentan beste Preis im Netz. Für den Aufpreis profitierst du vor allem von einem größeren Akku. So schaffst du mit diesem Gerät ganze 30 km, bevor der Akku schlappt macht. Dabei bist du ebenfalls mit der maximal zugelassenen Geschwindigkeit von 20 km/h unterwegs und profitierst von Vorteilen wie einem Dual Braking System und der praktischen Klapp-Funktion.

→ Xiaomi E-Scooter 3 für 422,10 Euro (inklusive 10 Prozent extra Rabatt)

Extra Rabatt: So sparst du weitere 10 Prozent

Um wirklich zum besten Preis an die E-Scooter zu kommen, solltest du dir die extra Rabatt-Aktion von MediaMarkt nicht entgehen lassen. Und diese könnte zum Glück nicht leichter sein. Alles, was du machen musst, ist dir einen myMediaMarkt-Account anzulegen und die MediaMarkt-App zu downloaden. Beides geht im Handumdrehen und komplett kostenfrei. Anschließend legst du einen der Xiaomi E-Scooter über die App in deinen Warenkorb und wählst an der Kasse den 10-Prozent-Coupon aus. Dadurch kommst du bis zum 21. Mai bereits ab 359 Euro an den Lite-Scooter. Generell profitierst du als myMediaMarkt-Kunde immer wieder von coolen Rabatt-Aktionen und tollen Vorteilen. So sammelst du beispielsweise bei jedem Kauf Punkte, die ab einer bestimmten Anzahl gegen MediaMarkt-Coupons eingetauscht werden können.