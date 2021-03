E-Scooter für 250 Euro bei Lidl? Dieser Deal ist unschlagbar

Ein eigener E-Scooter ist eine praktische Möglichkeit kurze Wege im Alltag ohne Auto zurückzulegen. Als die ersten Scooter vor knapp zwei Jahren hierzulande auf den Markt gekommen sind, war das Angebot übersichtlich und die Preise hoch. Beides hat sich mittlerweile geändert. Doch so günstig wie in diesem Angebot gab es den Lidl-E-Scooter noch nie. Dreimal hatte Lidl den Doc Green ESA 5000 bereits für rund 300 Euro im Angebot. Jedes Mal war der günstige Scooter nach Stunden ausverkauft. Nun unterbietet sich Lidl selbst und verkauft den Scooter erstmals für 249 Euro.

Bei diesem Angebot musst du schnell sein

Bei dem Preis ist klar: Dieses Angebot wird innerhalb weniger Stunden oder gar Minuten ausverkauft sein. Wenn du Interesse an dem Scooter hast und ein Schnäppchen machen möchtest, solltest du also früh vor Ort sein. Der Scooter wird ab diesem Donnerstag verkauft – jedoch nur in Filialen des Discounters und nicht im Lidl-Onlineshop.

Was kann der Lidl E-Scooter?

Bei dem Lidl Scooter handelt es sich um den „Doc Green ESA 5000“. Dieser sieht dem Xiaomi Mi Scooter 1S zum Verwechseln ähnlich. Der Lidl-Scooter basiert nämlich auf einer alten Version dieses Scooters und unterscheidet sich nur in wenigen Details von diesem Modell.

Der Lidl-E-Scooter ist rund 15 Kilo schwer und bietet eine Reichweite von bis zu 22 Kilometern. Letztere ist von Temperatur, Fahrstil und Gewicht des Fahrers abhängig. Das Maximalgewicht wird mit 100 Kilogramm angegeben.

Am Lenker befindet sich an einer Seite der Daumenhebel zum Beschleunigen und an der anderen Seite ein Hebel zum Bremsen. Dies ist deutlich komfortabler als die mechanischen Bremsen, wie du sie vielleicht von Leih-Scootern kennst. Aber sie ist natürlich trotzdem noch vorhanden. Ein kleines Display zeigt die Geschwindigkeit und den ungefähren Akkustand an.

Dank 8,5 Zoll großen Honeycomb-Reifen ist das Fahrgefühl angenehmer als mit Vollgummi-Reifen. Mit Luftreifen deutlich teurerer Modelle oder mit den deutlich besser gefederten Leihscootern kann es der Lidl-E-Scooter jedoch nicht aufnehmen.

Der Scooter ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und lässt sich daher im Fernverkehr und im ÖPNV der meisten Städte kostenlos als Gepäckstück mitnehmen.

Selbstverständlich besitzt der Lidl-Scooter eine Straßenzulassung. Diese ist in Deutschland unerlässlich, da der Roller sonst nur auf Privatgelände verwendet werden dürfte. Zusätzlich benötigst du ein Kennzeichen und musst den Roller versichern lassen. Die Kosten dabei liegen ohne Kaskoversicherung für den Roller bei knapp 18 Euro und mit Teilkasko-Versicherung bei etwa 33 Euro für die aktuelle Saison (bis zum 28.02.2022).

Lohnt sich das Angebot?

Diese Frage ist immer von deinen persönlichen Ansprüchen abhängig. Der Preis von 250 Euro ist auf jeden Fall unschlagbar und das Angebot wird mit Sicherheit in wenigen Stunden ausverkauft sein. Suchst du einen leichten E-Scooter für die Stadt und bist vorrangig auf festem Untergrund wie Asphalt unterwegs, ist der Scooter bestens geeignet. Vergleichbare Scooter wie der Xiaomi Mi Scooter 1S sind deutlich teurer, bieten dafür etwas mehr Reichweite und eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone.

Für diesen geringen Preis solltest du jedoch keine Top-Verarbeitung erwarten. Viele Kunden berichten nach einiger Zeit von einem ausleiernden Klapp-Mechanismus. Auch unser Testgerät weist dieses Problem auf. Hier kann man sich jedoch mit einem kleinen Gadget von Amazon oder zum Selbstausdrucken behelfen.

Planst du regelmäßig längere Strecken wie den Weg zur Arbeit mit einem E-Scooter zurückzulegen, solltest du überlegen, ob sich eine Investition in ein teureres Modell lohnt. Modelle wie der Ninebot Max G30D bieten ein deutlich komfortableres Fahrgefühl und eine mehr als doppelte Reichweite. Dafür sind Gewicht und leider auch der Preis deutlich höher.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.