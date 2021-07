Günstiger E-Scooter bei Aldi: Schnäppchen mit Vorsicht zu genießen

Zu Aldi Süd kommt ein neuer E-Scooter-Deal. Während bei Aldi Nord noch der recht hochwertige Prophete Urbanicer für 699 Euro zur Verfügung steht, kommt ab dem 26. Juli 2021 zu Aldi Süd das passende Gegenstück. Zu einem deutlich günstigeren Preis kannst du dort dann den Maginon Street One E-Scooter kaufen. Er ist für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen, weil seine Geschwindigkeit in drei Stufen einstellbar und auf maximal 20 km/h begrenzt ist. Aber was bietet der zusammenklappbare E-Scooter sonst noch?

Maginon Street One E-Scooter bei Aldi kaufen

Zur weiteren Ausstattung des elektrifizierten Tretrollers mit einer Tragkraft von maximal 100 Kilogramm gehören unter anderem ein LED-Frontlicht und Rücklicht sowie Reflektoren an den Seiten. Für den Antrieb sorgt ein Motor mit 250 Watt Leistung, der über einen 4.400 mAh großen Akku mit Energie versorgt wird. Die maximal mögliche Fahrzeit liegt laut Hersteller bei 30 bis 40 Minuten, was in etwa 8 bis 12 Kilometern Reichweite entspricht; ziemlich wenig. Eine vollständige Aufladung dauert nach Herstellerangaben etwa drei bis vier Stunden.

Der luftgefüllte Reifen vorne (8 Zoll) ist etwas größer als das Modell hinten (6,5 Zoll). Hinzu kommt, dass der Hinterreifen aus Hartgummi besteht. Das ist mit Einschränkungen beim Fahrkomfort verbunden. Bei den Bremsen setzt Hersteller Maginon auf eine elektrische Bremse vorne in Kombination mit einer mechanischen Hinterrad-Hilfsbremse. Ein „wenig effektives Bremskonzept“, das zu einem recht langen Bremsweg führt, urteilte der ADAC in einem Test.

In der Endabrechnung kam der Street One E-Scooter dort übrigens nur zu einem „ausreichend“ (4,5) und schrammte damit nur haarscharf an einem „mangelhaft“ vorbei. Den Testern gefiel unter anderem die geringe Reichweite nicht. Abzüge gab es aber auch bei Fahrkomfort, Sicherheit und Haltbarkeit.

Ein günstiger Preis ist nicht alles

Stellt sich abschließend natürlich noch die Frage, was der Maginon E-Scooter Street One denn überhaupt kostet? Die Antwort: Regulär 279 Euro, bei Aldi Süd im Onlineshop ab dem 26. Juli aber nur 269 Euro. Das ist für einen E-Scooter vergleichsweise wenig Geld. Die andere Seite der Medaille: Man erkauft sich den geringen Preis wie erwähnt durch Einschränkungen bei Fahrkomfort und Sicherheit.

Eine wirkliche Kaufempfehlung möchten wir deswegen an dieser Stelle trotz drei Jahren Garantie nicht aussprechen. Solltest du dich dennoch für einen Kauf entscheiden, trage auf jeden Fall für deine eigene Sicherheit während der Fahrt einen Helm. Und beschränke dich auf eher kurze Distanzen. Für längere Strecken solltest du lieber etwas mehr Geld für einen hochwertigeren E-Scooter investieren.

In diesem Zusammenhang möchten wir dir übrigens nicht nur ein paar Tipps für deinen E-Scooter-Kauf mit an die Hand geben, sondern dir auch empfehlen, einen Blick auf die aktuell gültigen E-Scooter Regeln in Deutschland zu werfen.