E-Scooter bei Aldi kaufen: Nicht blenden lassen!

Auch wenn man es bei der aktuellen Wetterlage kaum vermuten möchte: Es dauert nicht mehr lange, dann rückt der Frühling wieder in den Mittelpunkt. Und mit dem Frühjahr werden viele Menschen bei der entsprechenden Wetterlage auch wieder verstärkt vom Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln auf Fahrräder oder E-Scooter umsteigen. Und einen E-Scooter zum Sonderpreis kannst du ab dem 14. Februar auch wieder im Aldi Onlineshop kaufen, wie den aktuellen Prospekten von Aldi Nord und Aldi Süd zu entnehmen ist.

Aldi verspricht neues Angebot, das gar nicht neu ist

Angeboten wird der Prophete E-Scooter Urbanicer, der auch schon wiederholt im vergangenen Jahr bei Aldi im Angebot war. Nun kehrt er zurück – sagt Aldi. Tatsächlich handelt es sich aber eher um einen Abverkauf von noch existierenden Lagerbeständen, die schon seit Ende November 2021 bei Aldi im Angebot sind. Denn der Onlineshop listet das E-Scooter-Angebot mit einem Aktionszeitraum vom 29. November 2021 bis zum 5. März 2022. Und entsprechend ist der elektrifizierte Tretroller genau dort auch nicht erst wie von Aldi angekündigt ab dem 14. Februar erhältlich, sondern bereits heute.

Der Preis hat sich nicht verändert. Statt 649 Euro im Frühjahr 2021 kostet der Prophete-E-Scooter wie im Weihnachtsgeschäft 2021 auch aktuell noch 699 Euro. Also 50 Euro mehr. Und dieser Aufpreis sorgt unter dem Strich dafür, dass das Aldi-Angebot nicht (mehr) so recht empfehlenswert ist. Sowohl Kaufland als auch Netto bieten den identischen Tretroller mit E-Antrieb nämlich knapp 40 Euro günstiger an. Bei beiden Aldi-Wettbewerbern kostet der E-Scooter 660,99 Euro – ohne zusätzliche Versandkosten. Zum Vergleich: Amazon verlangt knapp 779 Euro.

Prophete E-Scooter Urbanicer – die technischen Daten

Technisch können sich Käufer auf einen 390 Watt starken Heckmotor aus dem Hause AEG freuen. Die maximal mögliche Reichweite liegt bei optimalen Bedingungen bei 60 Kilometern. Realistischer dürften aber eher 40 bis 50 Kilometer sein. Am stufenlos höhenverstellbaren Lenker ist ein LED-Display von AEG montiert, das die aktuelle Geschwindigkeit, den Akkustand und die zurückgelegten Gesamtkilometer anzeigt. Einstellen lassen sich zudem vier Geschwindigkeitsstufen: 6, 10, 15 oder 20 km/h. Mehr als 20 km/h sind auf deutschen Straßen nicht erlaubt. Ist der E-Scooter geparkt, lässt sich eine Alarmanlage mit Wegfahrsperre aktivieren. Wer dann trotz aktiver Motorbremse versucht, den Tretroller zu bewegen, muss das Ertönen einer schrillen Alarmanlage über sich ergehen lassen.

Für Sicherheit im Straßenverkehr sollen eine Schiebehilfe, LED-Scheinwerfer und ein LED-Rücklicht sorgen. Außerdem – besonders wichtig – doppelseitige Scheibenbremsen. Fahrkomfort versprechen mit Luft gefüllte Reifen (10 Zoll), die maximal gestattete Zuladung wird vom Hersteller mit 120 Kilogramm angegeben. Wichtig: Wenn du mit dem Prophete Urbanicer im deutschen Straßenverkehr unterwegs sein möchtest, benötigst du eine entsprechende Versicherung. Alle sonstigen Regeln für die Nutzung eines E-Scooters im Straßenverkehr haben wir für dich in einem umfangreichen Ratgeber zusammengetragen. Zudem zahlreiche wichtige Tipps und Tricks für den optimalen Kauf eines E-Scooters.