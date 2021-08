E-Bikes von Jeep: Diese Top-Angebote gibts jetzt bei Aldi Süd

Aldi Süd lässt wieder einmal liefern. Und zwar unter anderem ein City-E-Bike aus dem Hause Jeep mit einer 28-Zoll-Bereifung. Ab heute, dem 12. August steht das Elektrofahrrad für die Stadt im Onlineshop von Aldi Süd zur Verfügung. Und zwar einerseits in Weiß (ECR 3001), aber auch in Schwarz (ECR 3000). Es ist mit fünf Jahren Garantie auf den Rahmen und zwei Jahren Garantie auf alle sonstigen Bestandteile ausgestattet.

Sechs Gänge, 80 Kilometer Reichweite

Für eine Unterstützung des Tritts sorgt ein Heckmotor von RKS mit einer Leistung von 250 Watt. Der Lithium-Ionen-Akku (36V, 10,4 Ah) bietet nach Herstellerangaben je nach Fahrweise eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Das reicht nicht nur für Fahrten in der Stadt, sondern auch für die eine oder andere Radtour locker aus. Für Komfort während der Fahrt soll eine mechanische 6-Gang Kettenschaltung von Shimano sorgen. Nachteil: Es kommen keine Scheibenbremsen, sondern nur V-Bremsen (Felgenbremsen) zum Einsatz. Wir empfehlen jedoch bei E-Bikes mindestens mechanische, besser hydraulische Scheibenbremsen, wie sie zwar teurere, aber auch sicherere Bikes aufweisen:

Der Akku ist diebstahlsicher am Gepäckträger montiert und kann einfach ausgetauscht oder zum Aufladen herausgenommen werden. Beim Rahmen setzt der Hersteller auf Aluminium in der Rahmengröße M (44 Zentimeter), am Lenkrad informiert ein kleines Display zum Beispiel über Geschwindigkeit, verbleibende Reichweite und gefahrene Kilometer. Das zulässige Gesamtgewicht wird vom Hersteller mit 120 Kilogramm angegeben.

Was kostet das City-E-Bike von Jeep bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers liegt bei 1.499 Euro. Aldi Süd zieht davon 23 Prozent ab und bietet das Elektrorad zu einem Preis von 1.149 Euro an. Und das inklusive Versandkosten. Beim Hersteller selbst kostet das Rad aktuell 1.199 Euro zuzüglich 49 Euro für den Versand. Und für knapp 1.200 Euro ist das Rad aktuell unter anderem auch bei Kaufland und Netto Marken-Discount zu haben. Aldi bietet also einen aktuellen Bestpreis an.

Auch ein E-Bike für Kinder im Angebot

Ergänzend zum City-E-Bike steht ab dem 12. August auch ein Teen E-Bike von Jeep im Onlineshop von Aldi Süd zur Verfügung. Das gelb-schwarze Modell TR7002 mit 38 Zentimeter hohem Rahmen soll Kinder bei der Erkundung der Natur Freude bereiten und ist deswegen im Offroad-Stil gehalten. Mountainbike-Reifen (24 Zoll), ein leichter Alu-Rahmen und eine Federgabel vorne sollen das unterstreichen.

Im Gelände und auf der Straße können Kinder auf eine 7-Gang Kettenschaltung vertrauen. Für die notwendige Sicherheit sollen Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen. Und sollten Kinder eine Trittunterstützung benötigen, können sie über einen Lithium-Ionen-Akku (36V, 7,8 Ah) für bis zu 70 Kilometer einen 250 Watt starken Heckmotor aus dem Hause Xiongda zuschalten. Auch bei diesem Rad informiert ein kleiner Bildschirm über gefahrene Kilometer, Rest-Reichweite und Geschwindigkeit.

Das Teen E-Bike TR 7002 kommt ebenfalls zu Aldi Süd.

Der unverbindliche Verkaufspreis für das Teen-E-Bike liegt bei 2.199 Euro. Selbst bietet es der Hersteller aber bereits jetzt für 1.899 Euro an, in anderen Onlineshops steht es zu Preisen ab 1.599 Euro zur Verfügung – jeweils zuzüglich Versandkosten. Und Aldi? Im Webshop von Aldi Süd steht das Jeep TR 7002 ab dem 12. August 2021 zu einem Preis von 1.499 Euro zur Verfügung. Geeignet ist das Rad für Kinder mit einer Körpergröße von 135 bis 165 Zentimetern. Fünf Jahre Garantie auf den Rahmen und zwei Jahre Garantie auf alle sonstigen Bestandteile gibt es auch hier.

