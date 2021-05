Hat Aldi aktuell einen E-Scooter von Prophete in petto, sind bei Lidl erneut E-Bikes in der Angebote-Auslage. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder neue Angebote mit elektrischen Fahrrädern aller Art und für jeden Typ. Zeitnah gesellen sich vier neue Modelle dazu, darunter auch ein Klassiker.

E-Bikes bei Lidl: Diese Modelle gibt es im Mai zu holen

Ab sofort starten folgende Fahrräder bei Lidl: das Telefunken Multitalent RC657-S Citybike, Prophete Alu-City, das Telefunken E-MTB Aufsteiger M930 sowie das Fischer City Cita 3,1i haben dabei einiges gemeinsam. Die Bikes richten sich allesamt an Fahrer ab einer Körpergröße ab etwa 1,60 Metern, denn die Größe beträgt 27,5 beziehungsweise 28 Zoll.

Das offenbart sich im Detail: Durch die Bank verfügen alle E-Bikes respektive E-Mountainbikes über eine Shimano-Gangschaltung mit 7 oder 9 Gängen. Handelt es sich bei Telefunken E-MTB Aufsteiger M920 um eine Kettenschaltung, fährst du bei den anderen Modellen mit einer Nabenschaltung. Außerdem bietet keines der angebotenen Modelle eine geringere Reichweite als von bis zu 100 km. Das Mountainbike von Telefunken bietet sogar bis zu 120 km und ist damit Spitzenreiter. Die genauen technischen Daten haben wir in der Tabelle aufbereitet.

Fischer City Cita 3,1i Telefunken Multitalent RC657-S Telefunken E-MTB Aufsteiger M920 Prophete Alu-City Radgröße

Rahmenhöhe

Material 28 Zoll

44 cm

Aluminium 28 Zoll

49 cm

Aluminium 27,5 Zoll

51 cm

Aluminium 28 Zoll

46 cm

Aluminium Akkuleistung

Position

Motorposition 418 W

Integriert

Mittelmotor 250 W

Gepäckständer

Vorderrad 250 W

Rahmen (teilintegriert)

Hinterrad 374 W

Sideclick

Frontmotor Anfahrhilfe

Ja Ja Ja Ja Reichweite 100 km 100 km 120 km 100 km Gangschaltung Shimano 7 Gang-Nabenschaltung Shimano 7 Gang-Nabenschaltung Shimano 9 Gang-Kettenschaltung Shimano 7-Gang-Nabenschaltung Bremsen Mechanische Felgenbremsen V-Bremsen Mechanische Shimano Scheibenbremsen HydraulischeMagura Felgenbremsen Gabel Suntour Federgabel Federgabel HL Zoom AMS730 Suntour XCM Federgabel Suntour Federgabel Sattel Gefederter City-Satt Selle Royale Sattel MTB Sportsattel Selle Royal City-Sattel Preis 1.599 Euro 999 Euro 1.179 Euro 899 Euro

Sowohl das Telefunken Multitalent RC657-S Citybike, Prophete Alu-City als auch das Fischer City Cita 3,1i eignen sich für Gelegenheitsfahrer, die vorrangig auf asphaltierten Straßen unterwegs sind. Gleichermaßen eignen sich die E-Bike-Modelle aber auch für kleine Ausflüge auf befestigten Wegen. Das Telefunken E-MTB Aufsteiger M920 richtet sich hingegen an jene, die gern Offroad unterwegs sind und ab und zu eine Anfahrhilfe in Anspruch nehmen wollen.

Die E-Bikes im Preis-Check

Preislich ins Auge sticht am ehesten das Prophete Alu-City – der Dauerbrenner, wenn es um den E-Bike-Verkauf bei Discountern geht. Das Modell gibt es ab sofort für 899 Euro. Das ist der günstigste Preis, für den das E-Bike im Jahr 2021 bislang verkauft wurde.

Alle anderen Modelle kosten mehr als 1.000 Euro. Das Telefunken Multitalent RC657-S ist mit 999 Euro das zweitgünstigste Modell. Fakt ist aber auch: Lidl verkaufte das E-Bike bereits für 950 Euro und landet mit dem neuen Kostenpunkt keinen Preiskracher. Für das Telefunken E-MTB Aufsteiger M920 verlangt Lidl trotz 26 Prozent Rabatt noch 1.179 Euro und unterbietet sich damit selbst. Das Vierte im Bunde, das Fischer City Cita 3,1i ist mit 1.599 Euro das teuerste. Dennoch ist es Stand jetzt nirgendwo anders billiger einzukaufen.

Beachte: Die neuen Angebote bei Lidl gelten ab sofort, dem heutigen 17. Mai. Hingegen der Ankündigung ist das Fischer City Cita 3,1i aktuell (noch) nicht im Online-Shop verfügbar. Ob sich das im Laufe des Tages oder der Woche noch ändert, bleibt abzuwarten.

