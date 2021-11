E-Bike-Deals: Starke Rabatte in der Black Week — inside digital Leser sparen doppelt

Bei Eskute findest du E-Bikes in zwei Preiskategorien: Verhältnismäßig günstigere Modelle mit Heckmotor und etwas kostspieligere Elektrofahrräder mit Mittelmotor. In jeder Preisklasse bietet Eskute je ein Fahrrad für die City oder das Gelände. Die E-Mountainbikes fürs Gelände verkauft Eskute unter dem Namen Voyager – und die E-Flitzer für die City unter dem Namen Wayfarer.

Eskute-Bikes: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen E-Bike-Modelle

Alle Eskute-E-Bikes punkten mit einer hochwertigen Bauweise und einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde. So kommst du in Windeseile und ohne Anstrengung den Berg hinauf. Außerdem punkten alle Eskute-Bikes mit Intube-Akkus, die unscheinbar im Rahmen der Fahrräder verschwinden. Ein LCD am Lenker zeigt dir den aktuellen Akkustand sowie die aktuelle Geschwindigkeit und Unterstützungsstufe.

Je nach Modell für das Gelände oder die Stadt unterscheiden sich die elektrischen Fahrräder durch unterschiedliche Reifenprofile und Federungen. Die preiswerteren Basic-Modelle des Voyager und Wayfarer haben eine 7-Gang-Schaltung integriert – bei den Pro-Modellen bekommst du 9 Gänge. Auch die jeweilige Reichweite der unterschiedlichen Preisklassen variiert. So musst du bei den kostengünstigeren Modellen mit 65 bis 70 Kilometern vorliebnehmen, während dich die Pro-Modelle bis zu 100 Kilometer weit tragen.

Hochwertige E-Bikes zur Black Week im Angebot

In der Black Week erhältst du noch bis zum 29. November die folgenden starken Angebote. Du bekommst 100 Euro Rabatt auf das Voyager E-Mountainbike und 200 Euro Rabatt auf alle Pro-Modelle. Entscheidest du dich beispielsweise für ein Voyager E-Mountainbike für regulär 1.099 Euro, zahlst du aktuell nur 999 Euro. Für das Voyager Pro E-Mountainbike zahlst du derzeit nur 1.599 Euro statt 1.799 Euro. Hinzu bekommen derzeit in der Black Week alle inside digital Leserinnen und Leser mit einem exklusiven Rabattcode zusätzliche Vergünstigungen.

Kaufst du nur ein E-Bike von Eskute, erhältst du mit dem Rabattcode insidedigital zusätzlich 50 Euro Rabatt. Wenn du dich gleich für zwei Fahrräder entscheidest, kannst du mit dem Rabattcode insidedigital2 insgesamt 150 Euro sparen. Rechnen wir einmal kurz durch: Kaufst du ein Voyager Pro E-Mountainbike für 1.599 Euro und ein Voyager E-Mountainbike für 999 Euro, liegst du vorerst bei Kosten von insgesamt 2.598 Euro. Weil du gleich zwei neue E-Bikes in den Warenkorb gelegt hast, werden noch einmal 150 Euro Rabatt abgezogen. Dadurch liegst du nach Abzug aller Rabatte bei insgesamt 2.448 Euro für beide Fahrräder. Doch denk dran – für die Einlösung musst du den Rabattcode insidedigital2 im Kaufvorgang eingeben. Die Gutscheincodes sind nur in der Black Week bis zum 29. November gültig.

50-Euro-Rabattcode für den Kauf eines E-Bikes: insidedigital

150-Euro-Rabattcode für den Kauf von zwei E-Bikes: insidedigital2