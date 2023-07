E-Bikes mit tausenden Euro Rabatt: Diese Händler räumen die Lager leer

Die Absätze der Fahrrad- und E-Bike-Branche sind 2023 etwas ins Stocken geraten. Die Inflation und der Kaufkraftschwund kamen zur Unzeit für die Hersteller und Händler. Denn kurz davor wurden die Lieferengpässe gelöst und die starke Nachfrage der vergangenen Jahre hat zu erst leeren und jetzt vollen Lagern geführt. In Zahlen brach der Absatz von E-Bikes in Deutschland im Jahresvergleich in den ersten fünf Monaten um 12 Prozent ein.

E-Bike- und Fahrrad-Werkzeug: Das brauchst du Zuhause

Schnäppchen-E-Bikes im Überfluss

Die Produktion stieg im gleichen Zeitraum laut Zweirad Industrie Verband (ZIV) allein in Deutschland im Bereich der E-Bikes um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. So wurden in den ersten fünf Monaten 2023 über eine Million Elektroräder und damit 5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022 hergestellt.

Die Gemengelage führt jetzt dazu, dass die Händler ihre Lager räumen müssen. Die neuen Bikes von der Eurobike stehen schon auf den Bestellzetteln der Hersteller und so werden die aktuellen Modelle und solche vom Jahr 2022 mit derben Rabatten abverkauft. Das betrifft nicht nur klassische City-E-Bikes, sondern auch sportliche Gefährte oder Lastenräder.

Diese Händler räumen die Lager leer

Als Beispiele der Rabattaktionen haben wir vier Händler herausgesucht, die alle einen mehr oder weniger saisonalen Abverkauf bewerben. So hat Radwelt einen Summer-Sale gestartet, der bis zu 1.200 Euro Ersparnis bewirbt. Und das ist nicht übertrieben. Bei genauem Hinsehen findet sich auch beispielsweise das Bulls Aminga EVA TR, ein Fully fürs harte Gelände, mit einem satten Rabatt von fast 1.600 Euro. Dazu gibt es City-Räder von Pegasus mit 1.000 Euro Rabatt und das Lastenrad Babboe City Mountain mit einem Rabatt von 1.450 Euro.

Fahrrad XXL hat eine dauerhafte „Sale“-Seite geschaltet, die ebenfalls mit Rabatten von fast 40 Prozent auftrumpfen kann. Dort werden bekannte Marken wie Flyer und Focus zurzeit massiv verramscht. So kostet das Flyer Upstreet5 statt 7.500 nun 4.600 Euro. Das Paralane2 9.7 von Focus steht mit 2.000 euro Rabatt im digitalen Schaufenster und das Husquarna Mountain Cross X wird um 4.000 Euro reduziert.

Bei Lucky-Bike sind fast 30 Prozent Rabatt drin. Die dicksten Rabatte gibt es hier auf Markenräder von E-Bike Manufaktur, Bergamont, Kalkhoff und Rabeneick.

Der vierte Händler im Bunde ist fahrrad.de. Seine höchsten Rabatte gibt es auf Ortler, Fixie und Haibike sowie Stromer. Der Summer Sale wirbt mit bis zu 70 Prozent Rabatt, die aber aktuell nicht erreicht werden. Das Ortler Speeder kommt mit 49 Prozent Rabatt aber zumindest in die Nähe der genannten Rabatte.

Zum Test Elektrische Luftpumpe für Fahrrad und Auto