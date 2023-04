E-Bikes für nur 899 Euro: 50 Prozent Rabatt auf City-Pedelec mit Intube-Akku bei MediaMarkt

Die Fahrradsaison ist eröffnet! Wer im Sommer schneller oder entspannter von A nach B kommen möchte, den Berg hochfahren muss oder in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist, wird Gefallen an einem E-Bike finden. Und bei MediaMarkt gibt es jetzt gleich zwei richtig starke Angebote für Pedelecs. Die Deals sind Teil des Super Spar Sales und laufen somit noch bis in den Juni hinein – gelten allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Die Angebote können also auch schon deutlich früher vergriffen sein.

E-MTB mit Intube-Akku über 1.000 Euro reduziert

Beide E-Bike-Angebote sind richtig gut. Wir schauen uns jedoch als Erstes das elektrische Mountainbike an, denn hier sparst du noch mehr. Statt 1.990 Euro (UVP) kostet das E-MTB Docgreen Devos jetzt nur noch 899 Euro – das entspricht 54 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP. Und auch ein Blick auf den historischen Preisverlauf lohnt sich. Denn: Günstiger gab es das Fahrrad zuvor noch nie.

Hierbei bekommst du ein E-MTB mit einer Radgröße von 27,5 Zoll und einer hohen Reichweite von 110 Kilometern. Außerdem ist eine Shimano-Gangschaltung mit 21 Gängen verbaut, dank der du dich im Gelände mit Leichtigkeit fortbewegst. Der Rahmen besteht aus Aluminium – und besonders cool: hier versteckt sich auch unscheinbar der Akku nach dem sogenannten In-Tube-Prinzip. Bei vielen günstigeren Rädern ist der Akku normalerweise ungeschützter und weniger ästhetisch außen angebracht. Mit einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde entsteht selbst bei sommerlichen Temperaturen eine kühle Brise bei der Fahrt – und du kommst ohne zu schwitzen an deinem Ziel an.

E-Bike für die City zum halben Preis

Du suchst eher ein E-Bike für die Stadt? Dann solltest du dir das Docgreen Manhatten Citybike ansehen. Denn das ist momentan ebenfalls für 899 Euro erhältlich und somit 50 Prozent günstiger (UVP: 1.799 Euro). Auch das ist der beste Preis jemals für das elektrische Fahrrad (siehe Preisverlauf). Die Reichweite mit 110 Kilometern ist hierbei gleich hoch, jedoch verbaut der Hersteller 28-Zoll-Reifen und eine Gangschaltung von Shimano mit sieben Gängen. Aber auch dieses Pedelec punktet mit einem im Aluminium-Rahmen versteckten In-Tube-Akku. Das Fahrrad bietet zudem einen tiefen Einstieg und ist somit für jedermann gut geeignet.

