E-Bikes bei Lidl kaufen: Dauerbrenner zum kleinen Preis

Im Prospekt von Lidl befinden sich derzeit noch einmal viele E-Bikes, die der Discounter teils mit fast 50 Prozent Rabatt bewirbt. Wer dort nicht fündig wird, kann zusätzlich im Online-Shop weiter stöbern. Zu holen sind bekannte Modelle, die immer wieder Gegenstand einer Rabattschlacht werden. Auf der anderen Seite stehen Räder bereit, die vor allem Menschen ansprechen, die gerne abseits von Asphalt unterwegs sind. Ein Extra-Schmankerl: Die Versandkosten kannst du dir noch bis zum 7. November sparen, wenn du den Code „VIELFALT“ bei deiner Bestellung angibst.

Top 4 E-Bikes: Für Stadt und Alltag

Egal, ob für den Einkauf, eine kleine Radtour oder um jemanden zu Besuchen. Stadt- und Trekking-Räder eignen sich dazu am besten und richten sich an jene, die gelegentlich Radfahren oder alltägliche Dinge mit ihrem Drahtesel erledigen. Im Angebot sind einige Dauerbrenner, von denen wir dir vier Modelle gemessen an der Reichweite herausgesucht haben. Dazu zählen das Limited City Disc Edition von Prophete, die Modelle Viator 4.0i sowie ECU 1401 von Fischer und das Llobe Rosendaal 2.

Die E-Bikes haben viele Komponenten gemeinsam, unter anderem richten sie sich allesamt an Fahrer ab einer Körpergröße ab etwa 1,60 Metern. Denn die Radgröße beträgt 28 Zoll. Für eine geschmeidige Fahrt lohnt es sich außerdem auf die Mindestanzahl der Gänge zu schauen: Mit 3 Gängen sind Wege zwar auch zu bezwingen, mit 7 oder mehr Gängen lässt sich die Fahrgewohnheit aber besser an Straßen anpassen beziehungsweise lässt sich mehr Strecke einfacher zurücklegen.

Dementsprechend verfügen fast alle E-Bikes über eine Shimano-Gangschaltung mit 7 oder 9 Gängen. Nur das E-Bike von Llobe fällt mit 3 Gängen aus dem Rahmen. Fährst du beim Limited City Disc Edition, Fischer ECU 1401 und dem Llobe Rosendaal 2 mit einer Nabenschaltung, ist beim Fischer Viator 4.0i eine Acer-Schaltung verbaut. Außerdem bietet keines der angebotenen Modelle eine geringere Reichweite als mindestens 100 km. Die Modelle Limited City Disc Edition und jene von Fischer stechen besonders hervor, da sie bis 130 respektive 140 km Reichweite bieten.

Fischer Viator 4.0i Fischer ECU 1401 Llobe Rosendaal 2 Prophete Limited City Disc Edition Radgröße

Rahmenhöhe

Material 28 Zoll

44 cm / 50 cm

Aluminium 28 Zoll

44 cm

Aluminium 28 Zoll

50 cm

Aluminium 28 Zoll

46 cm

Aluminium Akkuleistung

Position

Motorposition 418 Wh / 504 Wh

Rahmenakku

Mittelmotor 522 Wh

Gepäckträgerakku

Frontmotor 561,6 Wh

Gepäckträger

Frontmotor 468 W

Integriert (herausnehmbar)

Frontmotor Anfahrhilfe

Ja Ja Ja Ja Reichweite 100- 140 km 140 km 80-130 km 130 km Gangschaltung Shimano 9-Gang-Acer-Schaltung Shimano 7-Gang-Nabenschaltung Shimano 3-Gang-Nabenschaltung Shimano 7-Gang-Nabenschaltung Bremsen Shimano hydraulische Scheibenbremsen Shimano mechanische Scheibenbremsen Promax mechanische V-Brake Bremsen Shimano hydraulische Scheibenbremsen Gabel Suntour Federgabel Suntour Federgabel Starr Gabel Suntour NEX Federgabel Sattel - City Sattel Velo Komfortsattel Selle Royal City-Gelsattel Preis 1.599 Euro 1.199 Euro 1.199 Euro 1.199 Euro

E-Mountainbike für Offroad-Touren

Wer lieber außerhalb von befestigten Straßen unterwegs ist, sollte einen Blick auf die elektrischen Mountainbikes im Online-Shop des Discounters werfen. Auch hier hat Lidl eines in seinem Online-Shop parat: das Montis 5.0i von Fischer.

Die E-Mountainbikes sind mit einem leichten Aluminiumrahmen ausgestattet und kommen auf eine Reichweite von bis zu 100 km. Angetrieben wird das Modell von einem 418 Wh großen Akku, der am Rahmen sitzt. Der Motor sitzt mittig. Zudem fährst du mit dem Fischer-Mountainbike mit einer SRAM Trigger-Kettenschaltung. In puncto Gangschaltung bekommst du bei dem Fischer Montis 5.0i 10 Gänge zur Hand. Für das Montis 5.0i verlangt Lidl einen Preis von 2.129 Euro.

Alternativ bietet Lidl auch ein klappbares E-Mountainbike an. Das Llobe FML-830 ist zwar faltbar, mit einer Rahmenhöhe von 48 Zentimetern jedoch normal groß. Der 374,4 Wh große Akku sowie der in den Rahmen integrierte Heckmotor bringen dich maximal 80 Kilometer weit. Zur Hand geht dir eine 9-Gang-Kettenschaltung von Shimano, während die mechanischen Scheibenbremsen von Tektro dich zum Stehen bringen. Kostenpunkt: 1.199 Euro.

Klappräder für Pendler

Pendelst du jeden Tag zur Arbeit und musst damit womöglich nicht nur mit dem Bus oder der Bahn, sondern auch noch mit dem Fahrrad fahren, dürften dich diese Klapp-E-Bikes von Zündapp und Allegro interessieren. Zu holen ist einerseits das Zündapp Z101 für 864,05 Euro sowie andererseits das Allegro Clap 313 für 1.499 Euro.

Eignet sich das Zündapp Z101 mit einer Reichweite zwischen 35 und 65 Kilometern eher für kürzere Einsätze, kannst du mit dem Allegro Clap 313 bis zu 80 Kilometer zurücklegen. Ferner stattet dich Zündapp mit einer 6-Gang-Tourney-Schaltung von Shimano aus und kombiniert sie mit Tektro-V-Felgenbremsen. Der Akku des Z101 ist 270 W stark und befindet sich im Rahmen. Der Antrieb ist ein Radnabenmotor.

Das Klapprad Allegro Clap 313 ist indes mit einem 313 Wh starken, im Rahmen sitzenden Akku versehen. Angetrieben wird das Rad von einem Mittelmotor. Die Shimano-Tourney-Gangschaltung bietet 7 Gänge, gebremst wird mit den Shimano MT200 hydraulischen Scheibenbremsen.

