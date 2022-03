E-Bikes bei Aldi im Angebot: Günstige Räder für Stadt und Tour

Ab dem 28. März stehen bei Aldi neue E-Bike-Angebote im Fokus. Und zwar einerseits in den Filialen von Aldi Nord, aber auch im Aldi Onlineshop. Während in den Nord-Filialen des Lebensmittel-Discounters ein Alu-City-E-Bike von Prophete angeboten wird, gelangt im Webshop das City E-Bike Motion 2.0 von Llobe in die virtuellen Verkaufsregale. Wir zeigen dir, was die beiden elektrifizierten Fahrräder können.

Prophete City E-Bike bei Aldi Nord

Bis zu 140 Kilometer elektrische Trittunterstützung versprechen Aldi und Prophete beim Alu-City-E-Bike, das mit einem bürstenlosen Mittelmotor (250 Watt / 50 Nm) ausgestattet ist und bis zu 6 km/h eine Schiebehilfe bietet. Möglich macht es ein 461 Wh großer Akku. Über ein beleuchtetes Display lässt sich eine fünfstufige Leistungsregelung steuern. Sicherheit und Komfort beim Fahren versprechen eine LED-Lichtanlage mit 70 Lux starkem Scheinwerfer vorne, hydraulische Scheibenbremsen und eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano. Vorne ist zudem eine einstellbare Federgabel montiert.

Die maximale Belastbarkeit liegt nach Herstellerangaben bei 140 Kilogramm. Angeboten wird das E-Bike von Prophete mit einem etwa 46 Zentimeter hohen Rahmen und Alu-Felgen mit drei Jahren Garantie auf Kleinteile (außer Verschleißteile), zehn Jahren Garantie auf den Rahmen und zwei Jahren Garantie auf den Akku. Sollte es zu einem Gewährleistungsfall kommen, erfolgt eine kostenlose Reparatur übrigens bei dir zu Hause oder bei einem nahegelegenen lizenzierten Servicepartner.

Und all das zu einem Preis von 1.049 Euro. Als unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers gibt Aldi knapp 1.450 Euro an. Du sparst also rund 400 Euro. Zusätzliche Lieferkosten fallen nicht an.

Dieses Prophete Alu-City-E-Bike kommt in Kürze zu Aldi Nord.

Llobe City E-Bike Motion 2.0 bei Aldi

Ausschließlich im Onlineshop von Aldi ist ab dem kommenden Montag das Llobe City E-Bike Motion 2.0 erhältlich. Und zwar in drei Farben: Weiß, Schwarz und Blau. Auch bei diesem E-Bike sorgt ein 250 Watt starker Front-Nabenmotor bei Bedarf für den elektrifizierten Antrieb – bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Der 13,2 Ah große Akku von Samsung – umgerechnet entspricht das 475 Wh – bietet im Optimalfall eine Trittunterstützung für bis zu 100 Kilometer. Einstellen lässt sie sich in neun Stufen über ein LC-Display am Lenker.

Zur weiteren Ausstattung des Fahrrads mit circa 50 Zentimeter hohem Rahmen gehören eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano, LED-Beleuchtung vorne und hinten und ein Frontkorb in Weidenoptik. Am Vorder- und Hinterrad stehen Felgenbremsen zur Verfügung. Das wäre eigentlich ein echtes Sicherheitsmanko, jedoch ist das Llobe City E-Bike auch mit einer Rücktrittbremse ausgestattet, die das Rad in Gefahrensituationen schnell zum Stehen bringt. Das zulässige Gesamtgewicht inklusive Zuladung liegt bei 150 Kilogramm. Das Rad selbst wiegt knapp 30 Kilogramm. Der auf dem Sattel Platz nehmende Fahrer darf also maximal rund 120 Kilogramm wiegen.

Ein E-Bike für Damen: das Llobe City E-Bike Motion 2.0.

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Llobe E-Bike liegt laut Aldi bei 2.299 Euro. Über den Onlineshop des Lebensmitteldiscounters wird das Rad ab dem 28. März aber zu einem Preis von 1.299 Euro verkauft. In anderen Webshops werden aktuell mindestens knapp 1.360 Euro fällig.

