E-Bikes ab 699 Euro: Fast 50 Prozent Rabatt auf diverse Pedelecs

Wer auf der Suche nach preiswerten E-Bikes ist, darf sich diese Woche die Angebote bei Otto nicht entgehen lassen. Hier kommst du bis zum 6. Juni mit einem Rabatt von 30 Prozent bereits ab 699,99 Euro an ein motorisiertes Fahrrad. Andere Modelle sind hingegen fast die Hälfte reduziert, wodurch etwa dieses faltbare E-Bike nur noch 869,99 Euro kostet.

Tolle E-Bikes zum kleinen Preis

Bereits ab 699,99 Euro kommst du bei Otto aktuell an das BK8S E-Bike der Marke Hitway. Ausgestattet mit 26 Zoll großen Reifen und einem 250 Watt starken Motor bist du hierbei maximal mit 25 km/h unterwegs. Die maximale Reichweite beträgt bis zu 70 Kilometer, ist aber selbstverständlich abhängig von der Strecke und der Unterstützungsstufe. Alle wichtigen Infos werden dir stets über das verbaute LED-Display angezeigt. Besonders wichtig: Das E-Bike ist dank Vorder- und Hinterrad-Scheibenbremsen sowie Front- und Rücklicht StVZO-konform. Die maximale Belastung beträgt übrigens rund 120 Kilogramm. Im Lieferumfang ist dabei ebenfalls eine Fahrradpumpe und ein Fahrradschloss enthalten.

→ Hitway BK8S E-Bike für 699,99 Euro

Mehr Reichweite dank eines stärkeren Akkus bietet dir hingegen das Hitway BK3S E-Bike für 839,99 Euro. So schaffst du mit diesem Fahrrad bis zu 100 Kilometer. Der herausnehmbare Akku kann dabei separat innerhalb von fünf bis sechs Stunden vollständig aufgeladen werden. Ein weiterer Vorteil ist die hydraulische Federgabel, die für eine sanftere Stoßdämpfung auf unebenen Straßen sorgt. Das Bike verfügt ebenfalls über einen 250-Watt-Motor sowie 26 Zoll große Reifen. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket von einer Shimano 7-Gang-Schaltung. Bei Otto sparst du diese Woche satte 40 Prozent auf den UVP, wodurch du nur noch 839,99 Euro für das Elektrofahrrad zahlst.

→ Hitway BK3S E-Bike für 839,99 Euro

Für jedes Gelände: Offroad-Bikes ebenfalls günstig

Den größten Rabatt bekommst du jedoch beim BK11 E-Bike von Hitway. Dank eines Rabatts von 46 Prozent steht auf der Rechnung nämlich nur noch 869,99 Euro, statt des UVPs von 1.599,99 Euro. Besonders cool: Das Fahrrad ist klappbar und kann so etwa platzsparend im Auto oder in der Bahn transportiert werden. Abgesehen davon weiß das StVZO-konforme Bike aber natürlich auch auf der Straße zu überzeugen. Der verbaute Akku bietet dir eine Reichweite von bis 90 Kilometer, während dir die Shimano 7-Gang-Schaltung in Kombination mit dem 250 Watt Motor ein angenehmes Fahrgefühl bieten. Dank der Off-Road-Fettreifen bist du mit dem Rad auf jedem Gelände möglichst sanft unterwegs.

→ Hitway BK11 E-Bike für 869,99 Euro

Falls dir keins dieser E-Bikes zusagt, du aber dennoch Interesse an einem Elektrofahrrad hast, gibt es hier eine Übersichtsseite aller Bike-Angebot bei Otto. Hier lohnt sich beispielsweise noch ein Blick auf dieses Offroad E-Bike von Vecocraft für 899 Euro. Die 8-Gang-Schaltung sowie die fünf Unterstützungsstufen machen das Rad zu einem tollen Allrounder. Falls du zusätzlich übrigens noch ein passendes Gadget für dein neues E-Bike suchst, haben wir eine weitere Empfehlung für dich. Aktuell gibt’s nämlich die elektrische Bosch EasyPump – den Bestseller unter den Luftpumpen – im Angebot bei Amazon.