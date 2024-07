Jetzt bei Netto: E-Bike von deutschem Hersteller für rund 700 Euro

Ob zur Arbeit, zum Supermarkt oder zum Grillen mit Freunden – mit einem E-Bike kommst du bequem an. Netto reduziert jetzt ein Pedelec eines deutschen Herstellers um 50 Prozent und verkauft es so für nur noch rund 715 Euro. Wir zeigen dir, was du für dein Geld bekommst und wie gut der Deal wirklich ist.

Preis und Features: Alles, was du zum E-Bike wissen musst

Im Angebot bei Netto ist das Teutoburg Wave XXL City E-Bike 28″ Senne. Normalerweise stehen hierbei 1.449,90 Euro auf dem Preisschild. Der Lebensmittel-Discounter streicht davon jetzt aber ganze 50 Prozent und verkauft das Elektrofahrrad somit für nur noch 713,99 Euro. Inklusive Versandkosten landest du bei 719,94 Euro. Im Preisvergleich ist das ein richtig gutes Angebot. Es geht allerdings auch noch ein paar Euro günstiger. Amazon verlangt nämlich nur 699,99 Euro (inkl. Versandkosten) für das E-Bike. Allerdings ist hier nur noch eine geringe Stückzahl verfügbar.

Teutoburg Senne Pedelec City E-Bike – so sieht es aus

Nun zu den Details. Bei dem Angebot handelt es sich um ein E-Bike für die City mit tiefem Rahmen zum leichteren Aufsteigen. Das Fahrrad ist mit 28-Zoll-Reifen ausgestattet und verfügt über eine 7 Gang Shimano-Kettenschaltung. Beim Fahren unterstützt dich zudem ein Hinterrad-Nabenmotor mit 250 Watt. So kannst du bergauf, aber auch auf gerader Strecke mit deutlich weniger Anstrengung schnell von A nach B kommen. Der 10,4-Ah-Akku versteckt sich unauffällig unter dem Gepäckträger und eine Aufladung reicht für rund 50 Kilometer aus. Die tatsächliche Reichweite hängt aber immer auch von der jeweiligen Strecke und deinem Fahrverhalten ab.

Wie meistens bei E-Bikes lassen sich die insgesamt fünf Unterstützungsstufen über einen Controller am Lenker einstellen. Hier siehst du außerdem auch den Akkustand. Wichtig: Die komplette Ausstattung ist STVZO-konform und das elektrische Fahrrad ist zu 98 Prozent vormontiert. Du musst nur noch den Lenker und die Pedale anbringen.