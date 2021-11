Ab morgen: E-Bike und E-Scooter bei Aldi kaufen – Cyber Monday

Wenn ab morgen über den Aldi Onlineshop unter anderem ein HP-Notebook zum Sonderpreis angeboten wird, gesellt sich anlässlich der Cyber Monday Super Deals auch ein E-Bike dazu. Und einen reduzierten E-Scooter kannst du dort dann ebenfalls kaufen. Wir zeigen dir die Details zu den beiden E-Mobilitäts-Schnäppchen.

Llobe City E-Bike Metropolitan Joy bei Aldi kaufen

Der deutsche Hersteller Llobe gilt als Spezialist auf dem Markt der aktuell so beliebten E-Bikes. Und ab kommenden Montag bietet das Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Niederkrüchten das für Damen entwickelte City E-Bike Metropolitan Joy mit Anschiebehilfe in vier Ausführungen zum Sonderpreis an. Als Käufer hast du die Wahl zwischen Varianten in Weiß, Schwarz, Bordeauxrot und Weiß mit braunen Akzenten.

Auf Radtouren besteht die Möglichkeit, einen von drei verfügbaren Unterstützungsmodi zuzuschalten – bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Abhängig von Zuladung, Fahrverhalten und Umgebungsstruktur lässt sich bis zu 100 Kilometer zur Trittunterstützung der am Vorderrad montierte Motor (250 Watt) zuschalten. Die notwendige Energie bezieht der kleine E-Motor aus einem 13-Ah-Lithium-Ionen-Akku.

Für die notwendige Sicherheit sorgen LED-Leuchten vorne und hinten, rutschsichere Pedale und ein moderner Aluminiumrahmen. Mit einer gewissen Portion Vorsicht sollte man aber die verbauten Bremsen genießen. Denn statt sicheren Scheibenbremsen kommen nur Felgenbremsen zum Einsatz. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten ist das eher unvorteilhaft. Außerdem steht aber auch eine Rücktrittbremse zur Verfügung. Als maximale Zuladung sind 120 Kilogramm zugelassen.

Der Preis für das Llobe City E-Bike Metropolitan Joy liegt im Onlineshop von Aldi ab dem 29. November 2021 (7 Uhr) bei 1.099 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers liegt bei 1.599 Euro. In anderen Webshops werden zur Stunde mindestens 1.220 Euro für das E-Bike fällig. Teilweise gibt es das Elektrofahrrad auch günstiger zu kaufen, dann aber in der Regel mit einem kleineren Akku.

Prophete E-Scooter Urbanicer wieder im Angebot

Schon ein paar Mal war bei Aldi der Prophete E-Scooter Urbanicer im Angebot. Jetzt kehrt er mit einem ordentlichen Rabatt zurück in den Onlineshop des Discounters. Der kleine E-Scooter mit Aluminiumrahmen wird von einem 390 Watt starken Heckmotor aus dem Hause AEG angetrieben und hat unter optimalen Bedingungen laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern. Realistischer dürften aber eher 40 bis 50 sein.

Von einem LED-Display – ebenfalls aus dem Hause AEG – kannst du unter anderem deine aktuelle Geschwindigkeit, den Akkustand und die zurückgelegten Gesamtkilometer ablesen. Außerdem deine gewählte Geschwindigkeitsstufe von maximal 6, 10, 15 oder 20 km/h. Über den kleinen Bildschirm kannst du zudem per PIN eine Wegfahrsperre einrichten. Langfingern droht dann das Schrillen einer Alarmanlage, sollten sie trotz aktiver Motorbremse probieren, den Tretroller zu klauen.

Aldi bietet in Kürze einen E-Scooter an. Lohnt sich der Kauf?

Für die notwendige Sicherheit im Straßenverkehr sorgen eine Schiebehilfe, LED-Scheinwerfer und LED-Rücklicht, doppelseitige Scheibenbremsen sowie mit Luft gefüllte Reifen (10 Zoll). Der Lenker des E-Scooters ist stufenlos höhenverstellbar (112,5 bis 132,5 Zentimeter). Den 13 Ah großen und in den Rahmen integrierten Akku kannst du in etwa 5 Stunden auf 80 Prozent seiner Maximalkapazität aufladen. Für 100 Prozent sind etwa 6,5 Stunden notwendig. Die maximal erlaubte Zuladung liegt bei 120 Kilogramm.

Aldi gibt für den Prophete Urbanicer einen UVP in Höhe von knapp 1.000 Euro an, verkauft ihn selbst aber für 699 Euro – und damit für 50 Euro mehr als noch im Mai dieses Jahres. Und diese 50 Euro machen sich auch im direkten Preisvergleich bemerkbar. Ein Top-Preis sind die von Aldi aufgerufenen 699 Euro nämlich nicht. In anderen Webshops musst du für den Prophete-E-Scooter aktuell zum Teil nämlich nur kapp 680 Euro bezahlen.

