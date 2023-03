E-Bike Schnäppchen bei Netto: City Pedelec für unter 1.000 Euro

Angeboten wird ein klassisches City E-Bike von Telefunken mit 28 Zoll großen Reifen auf Alu-Felgen inklusive Reflxring für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Du kannst es einerseits mit drei Gängen kaufen (Multitalent RC830), gegen einen geringen Aufpreis aber auch für mehr Komfort mit sogar sieben Gängen (Multitalent RC840). Beim Modell mit der 3-Gang-Nabenschaltung wird ein Rabatt in Höhe von 45 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Aussicht gestellt, bei der 7-Gang-Ausführung sind es sogar 46 Prozent.

City E-Bike bei Netto im Angebot

Sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad kommen bei den beiden Multitalent-E-Bikes von Telefunken klassische Felgenbremsen (V-Bremsen) zum Einsatz. Das allein wäre ein Nachteil, weil Felgenbremsen gegenüber Scheibenbremsen als weniger sicher gelten. Damit du mit dem Telefunken E-Bike aber trotzdem auf der sicheren Seite bist, ist es zusätzlich mit einer Rücktrittbremse ausgestattet, die einen schnellen Stand garantiert. Der Rahmen ist 48 Zentimeter hoch und für einen besonders bequemen Auf- und Abstieg mit einem Comfort-Wave-Rahmen ausgestattet. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem:

Vorderrad-Nabenmotor (250 Watt)

Sitzrohrakku (36 Volt / 10,4 Ah / 374,4 Wh)

Federgabel am Vorderrad

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

Abnehmbarer Einkaufskorb am Vorderrad

E-Bike-Schnäppchen bei Netto von Telefunken.

Angeboten wird das Pedelec in Weiß und Anthrazit. Ein Seitenständer steht ebenso zur Verfügung, wie ein Gepäckträger. Auch eine über den Akku gespeiste LED-Beleuchtung vorn und hinten ist bereits ab Werk Teil der Ausstattung. Die elektrische Trittunterstützung steht bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zur Verfügung.

Was kostet das Telefunken Multitalent RC830 / RC840?

Angeboten wird das Telefunken Multitalent RC830 (3 Gänge) von Netto zu einem Preis von knapp 980 Euro. Soll es das 7-Gang-Modell Multitalent RC840 sein, musst du knapp 1.000 Euro bezahlen. Einmalig kommt eine geringe Versandkostenpauschale in Höhe von 2,95 Euro hinzu. Die Lieferung erfolgt nach circa zehn Werktagen an eine Wunschadresse in Deutschland.

Aber handelt es sich nun überhaupt um gute Preise, die Netto Markendiscount für die beiden E-Bikes aufruft? Das Multitalent RC830 steht zwar bei Alternate für knapp 936 Euro zur Verfügung, hohe Versandkosten treiben den Gesamtpreis aber auf knapp 991 Euro. Netto ist also deutlich günstiger. Genauso sieht es beim Modell Multitalent RC840 aus. Auch bei diesem Pedelec bietet Netto den derzeit niedrigsten Gesamtpreis an.