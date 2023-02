E-Bike Schnäppchen bei Aldi: Es geht wieder los!

Insgesamt vier E-Bikes von Llobe stehen ab sofort im Onlineshop von Aldi zur Verfügung; teilweise in mehreren unterschiedlichen Farben. Unter dem Motto „Zeit für neue Routen und Abenteuer“ stehen die elektrifizierten Fahrräder mit einem Rabatt in Höhe von 31 bis 46 Prozent zum Kauf bereit.

Llobe City E-Bike 28″ ComfortLine bei Aldi kaufen

Einen Aluminiumrahmen und ein Design mit Retro-Touch bietet das Llobe City E-Bike 28″. Neben einer Nabenschaltung mit drei Gängen von Shimano und Felgenbremse vorn und hinten bietet es auch eine Rücktrittbremse für einen schnellen und sicheren Halt. Die LED-Beleuchtung wird über den Akku mit Energie versorgt, Kettenschutz und Seitenständer sorgen für weitere Komfortmerkmale. Über das LED-Display am Lenker kannst du zwischen drei Unterstützungsmodi hin und her schalten.

Llobe City E-Bike 28″ ComfortLine

E-Motor am Vorderrad (250 Watt)

Lithium-Ionen-Akku 36 V / 10,4 Ah (360 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h

Rahmenhöhe: circa 50 Zentimeter

elektrische Trittunterstützung: circa 70 Kilometer

Vorderrad gefedert

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt laut Angaben von Aldi bei 1.799 Euro. Tatsächlich stehen aber nur 1.049 Euro auf dem Preisschild. Du sparst bei einem Kauf also 41 Prozent. Ein hervorragender Preis.

Llobe City E-Bike 28″ Rosendaal 3

Einen Gepäckträger vorn und hinten bietet das ebenfalls für Stadtfahrten ausgerichtete Llobe Rosendaal 3. Bei diesem E-Bike darfst du dich auf drei Farbvarianten bei der Damen- und eine Farbe bei der Herren-Version freuen. Bei diesem Fahrrad stehen sogar fünf Geschwindigkeitsstufen und sieben Gänge zur Verfügung. Felgen- und Rücktrittbremse sind ebenfalls Standard.

Llobe City E-Bike 28″ Rosendaal 3

E-Motor am Vorderrad (250 Watt)

Lithium-Ionen-Akku 36 V / 13 Ah (468 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h

Rahmenhöhe: circa 50 Zentimeter

elektrische Trittunterstützung: circa 100 Kilometer

Vorderrad nicht gefedert

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Für dieses E-Bike ruft Aldi statt 2.799 Euro (UVP) nur 1.499 Euro auf. Und zwar gleichermaßen in der Herren-, wie in der Damen–Ausführung. Die Damen-Variante kostet zur Stunde andernorts mindestens 1.561 Euro, die Herren-Ausführung ebenso. Vor diesem Hintergrund ist dieses E-Bike-Angebot ein echtes Schnäppchen.

Llobe City E-Bike Metropolitan Joy 2.0 bei Aldi kaufen

In vier Farben neu bei Aldi erhältlich: das Llobe Metropolitan Joy 2.0. Es mutet etwas moderner an, bietet ebenfalls neben Felgenbremsen an beiden Rädern auch eine Rücktrittbremse und gestattet die Aktivierung von fünf Geschwindigkeitsstufen über das LCD-Display am Lenkrad. Außerdem ist eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano nutzbar.

LLOBE City-E-Bike 28″ Metropolitan Joy 2.0

E-Motor am Vorderrad (250 Watt)

Lithium-Ionen-Akku 36 V / 13 Ah (468 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h

Rahmenhöhe: circa 50 Zentimeter

elektrische Trittunterstützung: circa 100 Kilometer

Vorderrad gefedert

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Der Preis: 1.499 Euro statt 2.199 Euro (UVP). Damit kannst du dir einen Rabatt in Höhe von 31 Prozent sichern. In anderen Webshops haben wir das Pedelec mit 13-Ah-Akku günstigstenfalls für 1.529 Euro finden können. Deutlich häufiger werden etwa 1.800 Euro aufgerufen.

Llobe City E-Bike Motion 3.0

Ähnlich hochwertig und mit zwei Gepäckträgern ausgestattet ist das Llobe City E-Bike Motion 3.0. Fünf Fahrstufen, sieben Gänge, Felgenbremsen und Rücktrittbremse bietet auch dieses elektrifizierte Fahrrad mit 28-Zoll-Bereifung. Kaufen kannst du es bei Aldi in drei Farben.

Llobe City E-Bike Motion 3.0

E-Motor am Vorderrad (250 Watt)

Lithium-Ionen-Akku 36 V / 13 Ah (468 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h

Rahmenhöhe: circa 50 Zentimeter

elektrische Trittunterstützung: circa 100 Kilometer

Vorderrad gefedert

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Mit einem Rabatt von 42 Prozent bietet Aldi das Llobe Motion 3.0 statt für 2.799 Euro (UVP) für nur 1.599 Euro an. In anderen Webshops werden zur Stunde mindestens 100 Euro mehr fällig.

Was du sonst noch zu den E-Bike-Angeboten von Aldi wissen musst

Die Angaben zur Reichweite über die elektrische Trittunterstützung sind theoretische Werte, die von verschiedenen Faktoren wie dem Gewicht des Fahrers, den Witterungsbedingungen und der Bodenbeschaffenheit abhängig sind. Zu den Preisen für die E-Bikes musst du außerdem noch Versandkosten in Höhe von 34,90 Euro einkalkulieren. Dafür wird dir dein neues Pedelec aber auch nach Terminabsprache per Spedition bis vor die Haustür geliefert.

