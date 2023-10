E-Bike-Kracher bei Netto: Jeep Trekking Pedelec zum Spottpreis

Satte 34 Prozent Rabatt verspricht ein neuer E-Bike-Deal, der jetzt im Webshop von Netto Marken-Discount erhältlich ist. Denn dort kannst du ab sofort das Jeep Trekking E-Bike TLR 7011 zum Sparpreis kaufen – so günstig wie in keinem anderen Onlineshop. Der 48 Zentimeter hohe Alu-Trapezrahmen erleichtert ein einfaches Auf- und Absteigen, der Akku des Pedelecs ist stilvoll im Rahmen integriert. Und auch sonst verspricht das Rad ein sportliches Fahrgefühl.

Sportliches E-Bike jetzt neu bei Netto im Angebot

Aus technischer Sicht ist das Jeep Trekking E-Bike TLR7011 unter anderem mit einer 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano für einen hohen Fahrkomfort und Scheibenbremsen an beiden Rädern für ein Plus an Sicherheit ausgestattet. Für den Vortrieb sorgen ein 250 Watt starker Heckmotor aus dem Hause Xiongda mit 40 Nm Drehmoment und eine 28-Zoll-Bereifung. Über ein LCD-Display am Lenker kannst du nicht nur die aktuelle Geschwindigkeit ablesen, sondern auch die verbleibende Akkukapazität und die von dir ausgewählte Unterstützungsstufe. Letztere lässt sich über einen Daumenschalter einstellen. Zur weiteren Ausstattung gehören:

Heckmotor mit Schiebehilfe

abnehmbarer Akku mit einer Kapazität von 374,4 Wh (10,4 Ah)

Federgabel, am Vorderrad

Reichweite von bis zu 80 Kilometern (abhängig von Witterung, Bodenbelag und Fahrweise)

Gewicht: circa 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Jeep Trekking E-Bike TLR 7011

Netto zündet großartigen E-Bike-Preiskracher

Der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers (UVP) liegt laut Angaben von Netto bei 2.299 Euro. Allerdings bietet auch der Hersteller das weiße Trekking E-Bike über seine Homepage bereits zu reduzierten Konditionen in Höhe von knapp 2.000 Euro an.

Netto zieht davon aber nochmals satte 500 Euro ab. Entsprechend kannst du das Pedelec dort ab sofort zu einem Sonderpreis in Höhe von nur 1.499 Euro zuzüglich Versandkosten in Höhe von niedrigen 2,95 Euro kaufen. Ein echtes Kracher-Angebot. Denn in anderen Onlineshops werden derzeit mindestens knapp 1.900 Euro für das sportliche Pedelec verlangt.