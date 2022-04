E-Bike-Schnäppchen bei Lidl: Trekkingrad für weit unter 1.000 Euro

Sowohl für Damen als auch für Herren bietet der Lebensmittel-Discounter Lidl ab sofort ein neues E-Bike-Schnäppchen an: das Zündapp Z80S. Es hält einen 48 Zoll großen Rahmen aus Aluminium bereit und ist mit 28 Zoll großen Reifen mit umlaufenden Reflexstreifen ausgestattet. Am Vorderrad ist eine Federgabel des Herstellers Zoom montiert, die mit einem 63 mm Federweg auf allen Touren für Komfort beim Fahren sorgen soll.

Bis zu 115 Kilometer Reichweite – in der Praxis aber wohl deutlich weniger

Sowohl vorne als auch hinten kommt LED-Beleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke von 15 LUX zum Einsatz. Sie wird über den Akku des E-Bikes mit Strom versorgt. Der Energiespeicher stammt von Greenway (10,4 Ah / 374,4 Wh) und ist unter dem Gepäckträger zu finden. Die Reichweite für die elektrische Trittunterstützung gibt Lidl mit 30 bis 115 Kilometern an – je nach Fahrweise, Wetterverhältnissen und Zuladung. Eine Wiederaufladung soll etwa fünf Stunden dauern.

Wie es sich für ein modernes Trekking-Bike gehört, haben Käufer natürlich auch Zugriff auf eine aktuelle Gangschaltung – in diesem Fall aus dem Hause Shimano. Sie wird über zwei Drehgriffe am Lenker bedient und verfügt über insgesamt 21 Gänge. Weniger optimal: Leider hat Zündapp darauf verzichtet, moderne Scheibenbremsen zu verbauen. Stattdessen kommen beim Z80S am Vorder- und Hinterrad mechanische Felgenbremsen von Promax zum Einsatz. Eine Rücktrittbremse gibt es nicht, wäre bei einem Trekking-E-Bike aber auch unüblich.

So sieht das Zündapp Z80S in der für Damen gedachten Ausführung aus.

Lidl und Zündapp empfehlen das Z80S für Personen, die zwischen 1,55 und 1,85 Meter groß sind. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei diesem Pedelec bei 120 Kilogramm. Der verbaute Ananda Radnabenmotor am Hinterrad hält bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h drei über ein am Lenker montiertes LED-Display auswählbare Unterstützungsstufen bereit. Auch eine Schiebehilfe ist vorhanden.

Was kostet das Trekking-E-Bike bei Lidl?

So viel zu technischen Ausstattung des Zündapp Trekking-E-Bikes bei Lidl. Entscheidend ist aber natürlich auch der Preis. Und den gibt Lidl mit einem Rabatt von 800 Euro an. Normalerweise soll der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers bei 1.599 Euro liegen. Im Lidl Online-Shop wird das Rad aber zu einem Preis von nur 799 Euro angeboten. Dort soll neben der schon verfügbaren Damen-Variante auch die Herren-Version nach aktuellem Stand der Dinge „innerhalb der nächsten 48 Stunden bestellbar“ sein. Für die Lieferung per Spedition musst du zusätzlich noch 14,90 Euro Versandkosten zahlen.

Regional soll es das Fahrrad zudem ab sofort auch vor Ort in Lidl-Filialen geben. Wir haben es beispielsweise im gedruckten Lidl-Prospekt in Münster als in Filialen verfügbares Produkt entdeckt. Im Online-Prospekt für die laufende Woche taucht es hingegen nicht auf. Das könnte darauf hindeuten, dass sich Lidl kurzfristig wegen knapper Lagerbestände gegen einen Vertrieb in den Filialen entschieden hat.

Und solltest du dich nun an dieser Stelle fragen, ob die von Lidl aufgerufenen 799 Euro überhaupt ein Schnäppchen darstellen: Ja, das tun sie. Denn vergleichbare E-Bikes kannst du im Online-Fachhandel aktuell zu Preisen ab rund 855 Euro kaufen.