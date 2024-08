E-Bike-Kracher bei Aldi: Pedelecs für unter 1.000 Euro

Langsam neigt sich die E-Bike-Saison des Jahres 2024 schon wieder dem Ende entgegen. Das hindert den Lebensmittel-Discounter Aldi aber nicht daran, mit neuen Schnäppchen für Aufsehen zu sorgen, die jetzt im hauseigenen Onlineshop zu haben sind. Neben drei Modellen aus dem Hause Prophete ist auch ein Trekking E-Bike für Einsteiger aus dem Hause Fischer dabei. Aber der Reihe nach.

Aldi: City E-Bike für weit unter 1.000 Euro

Speziell für den Stadt- und Dorfverkehr ist das sogenannte 28″ E-Bike City von Prophete mit einer starren Gabel entwickelt worden. Es bietet zwar nur mechanische Felgenbremsen, ist dafür aber zusätzlich mit einer Rücktrittbremse ausgestattet. Hinzu kommen 28 Zoll große Felgen mit Reflex-Bereifung, eine ab Werk montierte Beleuchtung und Extras wie ein Seitenständer, ein Gepäckträger und eine 3-Gang-Nabenschaltung. Die weiteren technischen Details:

50-Zentimeter-Alurahmen

Blaupunkt Frontmotor (250 Watt, 50 Nm)

Blaupunkt DownTube Akku (36 Volt / 11,6 Ah / 418 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h

maximale Reichweite: 120 Kilometer

Gewicht des Rades: ca. 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Prophete 28″ E-Bike City

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt für dieses Stadt-Pedelec bei knapp 1.600 Euro. Aldi zieht davon 45 Prozent ab und bietet das E-Bike mit bequemem Tiefeinstieg (Waverahmen) für 879 Euro an. Hinzu kommen Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro. Prophete und Aldi gewähren zwei Jahre Garantie.

Fischer Trekking E-Bike Viator 1.0

Sowohl in einer Herren-Variante, mit 50-Zentimeter hohem Rahmen, als auch in einer Damen-Ausführung (44 Zentimeter) steht das Fischer Trekking E-Bike Viator 1.0 zur Verfügung. Es ist nicht nur mit einer Federgabel samt rund sechs Zentimetern Federweg ausgestattet, sondern auch mit einer 8-Gang-Kettenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.

50- oder 44-Zentimeter-Alurahmen

Heckmotor (250 Watt, 45 Nm)

Lithium-Ionen-Akku (48 Volt / 8,7 Ah / 418 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h

maximale Reichweite: 120 Kilometer

Gewicht des Rades: ca. 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Fischer Trekking E-Bike VIATOR 1.0

Für dieses Pedelec gibt Aldi einen UVP in Höhe von 1.729 Euro an. Verkauft wird das E-Bike aber mit 42 Prozent Rabatt für 999 Euro. Auch hier kommen Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro hinzu. Ein guter Preis, aber nicht unschlagbar günstig. Denn bei Otto gibt es das Rad noch bis zum morgigen Montag sogar inklusive Lieferkosten für unter 1.000 Euro (Herren / Damen). Dafür musst du auf der Bestellseite einen Rabatt-Coupon (-15 Prozent) aktivieren.

Zwei weitere E-Bike-Schnäppchen bei Aldi

Deutlich sportlicher sieht das Prophete E-Bike Urbanicer 2.0 aus, das es sowohl in einer Damen- als auch in einer Herrenvariante zu kaufen gibt; für je 1.499 Euro. Es ist in einem matten Kreideton lackiert, wobei die Herren-Variante auf 53 Zentimeter Rahmenhöhe kommt und das Damen-Modell auf 48 Zentimeter. Der Hersteller gibt eine Reichweite von bis zu 110 Kilometer an, hydraulische Scheibenbremsen sind ebenso Teil der Ausstattung wie eine 9-Gang-Kettenschaltung. Eine Federgabel fehlt.

Sogar 1.799 Euro musst du bereit sein, für das Prophete E-Bike City Genießer 4.0 Comfort Plus auszugeben. Dafür gibt es ein modernes Stadtrad mit Pannenstopp-Reifen, hydraulischen Scheibenbremsen, 7-Gang-Nabenschaltung und einem leistungsstarken Mittelmotor mit 70 Nm Drehmoment. Dazu gesellt sich eine Federgabel. Auch bei diesen beiden Rädern musst du für die Lieferung per Spedition noch knapp 46 Euro einplanen.

