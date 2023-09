E-Bike fürs Gelände zum halben Preis – auch der Preisverlauf ist heftig

Ein schickes Design mit Intube-Akku, eine Rahmenfederung und ein hervorragender Preis. Bei Otto kommst du gerade im Zuge der „Super Brand Weeks“ Aktion 50 Prozent günstiger an ein E-MTB des deutschen Herstellers Telefunken. Am Ende stehen dadurch nur noch 1.199 statt ursprünglich 2.399 Euro auf dem Preisschild. Warum das ein richtig guter Preis für das sportliche E-Bike ist, schauen wir uns später an. Aber erstmal zum Gefährt selbst.

Nur noch bis 18. September: Direkt zum Angebot!

E-MTB für Schotter, Wald und Matsch – das bietet das sportliche Fahrrad

Bei dem Angebot handelt es sich um das Telefunken E-Bike mit dem Namen „Aufsteiger M935“. Das elektrische Mountainbike macht von außen bereits einen top Eindruck. Denn es sieht auf den ersten Blick nicht mal aus wie ein elektrisches Fahrrad. Der Grund: Der sonst oft klobige Akku in dieser Preisklasse versteckt sich hierbei elegant im mattblauen Rahmen. Im Fachjargon nennt sich diese Bauweise „Intube-Akku“ – die Batterie steckt also sozusagen im Metall-Rohr anstatt darauf. Aber keine Sorge: Hast du keine Steckdose in der Nähe, lässt sich der Akku auch abnehmen und anderorts aufladen. Und auch die Reichweite ist stark. Bis zu 120 Kilometer weit soll dich das Fahrrad ohne Zwischenladung bringen.

Telefunken E-Bike Aufsteiger M935 im Angebot – so sieht das E-MTB aus

Insgesamt fünf Unterstützungsstufen machen es dir dabei leicht, in die Pedale zu treten. So fährst du energiesparend auf ebenem Gelände und mit viel Power den Berg hinauf. Wichtig ist aber dennoch auch eine gute Schaltung. Und hier setzt Telefunken auf 24 Gänge des bewährten Herstellers Shimano. Außerdem praktisch und nicht in jedem E-Bike vorhanden: Eine Anfahr- und Schiebehilfe, wenns mal bergauf geht. Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen zudem für die Sicherheit und kurze Bremswege. Der 250-W-Motor unterstützt dich darüber hinaus wie üblich bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.

Telefunken E-Bike: Komfortabel im Gelände und in der Stadt

Selbstverständlich kannst du mit dem E-Bike auch in der City entspannt von A nach B kommen – einige Features machen aber auch die Fahrt im Gelände zu einem Vergnügen. So sind hier ein MTB-Sattel und -Lenker mit Ergo-Griffen verbaut. Dazu bieten die Reifen ein tiefes Profil für ordentlichen Grip auch auf unbefestigtem Untergrund. Besonders angenehm und oftmals richtig teuer ist neben der Gabel- die zusätzliche Rahmenfederung an der Hinterseite des Fahrrads. Die federt nämlich auch Schlaglöcher oder Kopfsteinpflaster in der Stadt ab, bringt dich aber auch komfortabel durch Wald und Felder.

Werfen wir noch einen schnellen Blick auf den Preis des E-MTBs. Von dem UVP in Höhe von 2.399 Euro streicht Otto noch bis zum 18. September 50 Prozent – solange der Vorrat reicht. Aus Erfahrung sind die Angebote aber auch häufig bereits vorher vergriffen. Dadurch stehen nur noch 1.199 Euro auf der Rechnung. Ein top Preis für ein elektrisches Mountainbike. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt zudem ein Blick auf den Preisverlauf (siehe unten). Günstiger als jetzt gab es das Modell nämlich zuvor noch nie. Und noch vor zwei Monaten lag der günstigste Preis mehr als 200 Euro über dem jetzigen.

