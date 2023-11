Black Friday bei Otto: E-Bike für unter 590 Euro und viele starke Angebote Felix Kemper 3 Minuten

Auch beim Versandhändler Otto gibt es einige Kracher-Deals rund um den Black Friday. So kommst du unter anderem an ein E-Bike für unter 590 Euro, aber auch 4K-Fernseher, Kopfhörer, Akkusauger und Co. sind stark im Preis gesenkt. Das sind unsere Highlights.