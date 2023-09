E-Bike bei Aldi fast 1.000 Euro billiger: City-Rad mit heftigem Nachsaison-Rabatt

Von einem klappbaren City-Rad bis hin zu einem E-Mountainbike für Kinder – bei diesen E-Bike-Deals von Aldi ist wirklich für jeden etwas dabei. So kommst du etwa bereits für nur 849 Euro an ein kompaktes E-Bike mit 20 Zoll Reifen von Prophete. Aldi streicht hierbei satte 52 Prozent vom UVP (1.799,95 Euro) und sorgt so für ein echtes Schnäppchen. Dank der praktischen Klappfunktion eignet sich das Bike fürs tägliche Pendeln oder für Radtouren im Urlaub ideal.

Perfekt für den Alltag in der Stadt & den nächsten Urlaub: Klappbares E-Bike zum Bestpreis

Wer ein E-Bike für die tägliche Fahrt zum Büro oder eine gemütliche Radtour im Urlaub sucht, wird mit diesem Elektro-Rad von Prophete definitiv glücklich. Ein absolutes Highlight bei dem Bike ist die Klappfunktion. Bereits mit wenigen Handgriffen hast du das Rad nämlich platzsparend zusammengefaltet und wieder ausgeklappt. Ein tolles Feature, welches sich vor allem für Pendler bezahlt macht.

Zusammenklappt ist das E-Bike super leicht zu transportieren

Doch natürlich weiß das E-Bike auch abseits davon zu überzeugen. So sorgt der 250 Watt starke Frontmotor etwa für eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h, während dir der verbaute Akku eine Fahrdistanz von bis zu 70 km ermöglicht. Hinzu kommen noch coole Funktionen wie die Schiebehilfe bis 6 km/h, welche für einen erleichterten Fahrtantritt sorgt. Wer selbst in die Pedale treten möchte, nutzt hingegen die Shimano 7-Gang-Nabenschaltung. Auf dem LCD-Display hast du dabei übrigens stets alle wichtigen Infos im Blick. Selbstverständlich ist das City-Bike zudem vollends StVZO-konform und verfügt über die nötigen Lichter und Bremsen.

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Aldi streicht dank eines Rabatts in Höhe von 52 Prozent satte 950,95 Euro vom UVP, wodurch schlussendlich nur noch 849 Euro auf der Rechnung stehen. Hinzu kommen allerdings noch 45,90 Euro Versandkosten. Dennoch: Bei dem Angebot handelt es sich eindeutig um den aktuellen Bestpreis für das E-Bike.

Elektro-Rad für Kinder ebenfalls im Angebot

Du suchst ein E-Bike, mit dem auch deine Kinder fahren können? Dann gibt’s bei Aldi einen weiteren Top-Deal für dich! Das E-Mountainbike Graveler mit 24 Zoll Reifen ist aktuell 53 Prozent günstiger und kostet somit lediglich 699 Euro, plus 45,90 Euro Versandkosten – der Bestpreis im Netz. Mit seiner niedrigen Einstiegshöhe sowie dem speziellen Safety-Feature, bei dem die Maximalgeschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt werden kann, ist das Rad optimal für Kids geeignet. Dadurch können sich die Kleinen bei der nächsten Familien-Radtour eine elektronische Unterstützung sichern. Und die kann sich sehen lassen, denn das E-Bike packt eine Reichweite von bis zu 100 km und verfügt zudem über eine 7-Gang-Kettenschaltung.

→ Prophet E-Mountainbike Graveler für 699 Euro