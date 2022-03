Auf Lager! Dieses E-Bike gibt es heute mit 1.000 Euro Rabatt

Am Donnerstag ist bei MediaMarkt und Saturn ein E-Bike im Tagesangebot mit Sonderrabatt verfügbar. Das Gerät ist online bestellbar und auch in vielen Filialen abholbereit. Vom Stil handelt es sich um ein E-Mountainbike, das im Vergleich zum Einführungspreis jetzt von 1.999 Euro auf 999 Euro rutscht.

1.000 Euro Rabatt: Das kann das E-Bike im Angebot

Im Angebot ist das Fischer EM 1726.1 in der Unisex-Version mit 27,5 Zoll Laufradgröße in Rot-Schwarz. Das Rad kostete vor dem Angebotsstart noch 1.400 Euro und ist jetzt für einen Tag für unter 1.000 Euro erhältlich. Lässt du es dir liefern, werden noch 29,90 Euro Lieferkosten fällig.

Herzstück ist der 557 Wattstunden fassende Akku der Marke Phylion, der auf dem Rahmen aufliegt, es ist also kein Intube-Akku. Dafür kannst du ihn leicht abnehmen und wechseln beziehungsweise in der Wohnung laden. Der Motor, ein 48V Bafang Heckmotor, ist ein Hinterrad-Nabenmotor, der dich beim Radfahren bis 25 Stundenkilometer in fünf Stufen unterstützt und so eine verstärkte Reichweite von bis zu 140 Kilometern ermöglichen soll. Die Schaltung kommt von Shimano, es handelt sich um eine Deore-Kettenschaltung mit 24 Gängen.

Kein High-End, aber eben auch kein 3.000-Euro-Rad

Das Rad der Firma Fischer ist für Einsteiger und Gelegenheits-Radler geeignet sowie für solche, die kurzerhand ein E-Bike brauchen. Das Pedelec ist grundsolide, dürfte das halten, was es verspricht. Es ist allerdings nicht mit Spezialisten-E-Bikes von großen Marken vergleichbar. Wer auf Cube, KTM und Co. setzt, weiß allerdings auch, dass die Bandbreite an vernünftigen E-Bikes hier erst bei 2.000 bis 3.000 Euro anfängt.

Das heutige Angebot ist nur ein weiterer Teil der Tagesangebote-Serie, die MediaMarkt und Saturn Anfang März gestartet haben. Seitdem sind hier eine Vielzahl an 24-Stunden-Deals erschienen, die jeweils einen klaren Bestpreis-Anspruch hatten. Darunter nicht nur Ramschware, sondern auch hochwertige und gefragte Produkte wie iPhones, OLED-Fernseher, KitchenAid und viele weitere Marken-Elektronik.

