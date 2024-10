Dieses E-Auto least du für 99 €: Wenn du willst, wird es sogar bis vor die Haustür geliefert

Besonders für die City ist der Fiat 500e ein toller Wagen. Mit einer Reichweite von 320 Kilometern ist aber auch ein Wochenendausflug problemlos drin. Und das Beste: Bei LeasingMarkt.de kommst du jetzt bereits für 99 Euro pro Monat an den kompakten Stromer. Die Details zum E-Auto und alles, was du sonst noch wissen musst, erfährst du hier.

Fiat 500e: Das steckt in dem schnittigen Kleinwagen

Der 3-Türer in Weiß sieht nicht nur schick aus, er kann auch richtig was. Ganze 118 PS (87 kW) stecken nämlich unter der Haube und machen so Überholmanöver oder die Autobahnauffahrt zu einem Kinderspiel. Dank Automatik-Schaltung bist du mit dem vollelektrischen Auto zudem im Stau und Stadtverkehr besonders komfortabel unterwegs. Darüber hinaus verfügt das kleine E-Auto über praktische Features wie einen Tempomat oder Regensensor, der die Scheibenwischer bei Bedarf automatisch einschaltet. Und an heißen Tagen besonders wichtig: Die Klimaautomatik sorgt für die nötige Portion Abkühlung.

Aber auch darüber hinaus kann sich das E-Auto von Fiat absolut sehen lassen. So steuerst du etwa Musik, Navigation und Co. über den Touch-Bordcomputer und spielst Songs oder Podcasts per Bluetooth direkt über die integrierten Lautsprecher ab. Und auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz. Neben den Basics, wie ABS und ESP, setzt Fiat bei diesem Modell auch auf Features wie ein Reifendruckkontrollsystem, eine Rückfahrkamera und einen Spurhalteassistenten.

Allerdings solltest du wissen, dass es sich hierbei um einen Gebrauchtwagen handelt. Knapp 10.000 Kilometer ist der Stromer schon über die Straßen gerollt. Dafür ist der Fiat 500e mit Erstzulassung 06/2022 und vier Sitzplätzen aber ab sofort verfügbar.

Lieferung bis nach Hause: Du musst das E-Auto nirgendwo abholen

Cool ist außerdem: Während du bei vielen Leasing-Verträgen dein Auto selbst beim Händler abholen musst, kannst du hier auch eine Haustürlieferung hinzubuchen. So musst du nicht erst nach Krauchenwies (Baden-Württemberg) fahren, sondern kannst entspannt zu Hause bleiben. Dafür fällt allerdings je nach Entfernung ein entsprechender Aufpreis an.

Alles, was du sonst noch wissen musst:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 2/3-türig

Leistung: 118 PS (87 kW)

Reichweite: 320 km

Kombinierter Stromverbrauch: 13,9 kWh / 100 km

Kilometerstand: 9.905 km

Jährliche Fahrleistung: 5.000 km / Jahr

CO₂-Klasse: A

Listenpreis: 17.490 Euro

Händlerstandort: Bodensee Motors, Bregenzer Str. 121, 88131 Lindau – Haustürlieferung möglich

Fiat 500e leasen: Kosten des Leasing-Vertrags

24 × 99 Euro Leasingrate pro Monat

Überführungskosten: 1.190 Euro (exkl. Haustürlieferung)

Leasingkosten über 2 Jahre: 2.376 Euro

Leasingfaktor: 0,30

Allerdings bleibt es nicht bei den reinen Leasing- und Überführungskosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, ist unter anderem eine Vollkaskoversicherung. Steuern sowie einen GAP-Schutz und Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen, musst du ebenfalls selbst bezahlen. Obendrein wichtig: Wenn du die 5.000 Kilometer jährliche Laufleistung mit dem E-Auto überschreitest, zahlst du einen Aufpreis für jeden weiteren gefahrenen Kilometer. Wer Interesse am Fiat 500e hat, kann ihn ganz unverbindlich anfragen.