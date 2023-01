Dyson V8 stark reduziert: Eine Version kostet deutlich weniger als 300 Euro

Dyson gehört zu den bekanntesten Staubsauger-Herstellern. Aktuell kannst du bei coolblue einiges sparen, wenn du Geräte der beliebten Marke kaufst. Welcher Staubsauger sich dabei für dich lohnt, erfährst du hier.

Dyson V8 Origin: Günstigste Variante mit guter Saugleistung

Am günstigsten kommst du an den Dyson V8 Origin für 279 Euro – und für den Preis wird dir bereits einiges geboten. Der beutellose Akkustaubsauger ist mit einem leistungsstarken V8-Motor ausgestattet und kommt auf bis zu 110.000 U/Min. Mit vollem Akku kannst du so maximal 40 Minuten saugen. Im Turbo-Modus hält der Akku hingegen gerade einmal ca. 7 Minuten. Aufgeladen und aufbewahrt wird das Gerät in der praktischen Wandladestation. Die Ladezeit fällt mit rund fünf Stunden jedoch recht lange aus. Der Staubbehälter hat dabei ein Fassungsvermögen von 0,54 Liter und lässt sich problemlos mit einem Handgriff reinigen.

Besonders cool ist das mitgelieferte Zubehör: Während du mit der Fugendüse Staub und Krümel aus schwer erreichbaren Ritzen entfernst, kannst du die weiche Saugbürste für empfindliche Möbel und Glasplatten verwenden. Doch auch die normale Saugdüse des Staubsaugers kann überzeugen: Vor allem Haustierbesitzer freuen sich über die Anti-Hair-Wrap-Technologie: Hierdurch werden Haare nicht nur gut aufgesaugt, sondern auch automatisch von der Bürstwalze entfernt und landen so problemlos im Staubbehälter.

Durch den Flex-Adapter mit 90 Grad verstellbarem Saugrohrwinkel kommst du dabei auch stets an schwer erreichbare Stellen: Egal ob unter der Couch oder an der Decke – mit dem Zubehör bist du in deinem Haushalt vielseitig ausgestattet. Der Preis von 279 Euro für den Dyson V8 Origin ist dabei nicht nur ein toller Deal, sondern auch der absolute Tiefstpreis zu dem der Staubsauger erhältlich ist.

→ Dyson V8 Origin für 279 Euro

Dyson V8 Absolute: Mehr Funktionen für hohen Preis

Wenn dir all diese Funktionen aber noch nicht genug waren, solltest du ein Auge auf den Dyson V8 Absolute werfen. Hier bekommst du nämlich noch mehr Zubehör, zahlst dafür mit 349 Euro aber auch einen deutlich höheren Preis. Durch die Parkettdüse kannst du auch auf Parkettboden Schmutz den Kampf ansagen, während die Mini-Elektrobürste Möbel und Polster sanft und vor allem gründlich reinigt. Außerdem kannst du dich hier noch über eine Ersatz-Elektrobürste mit Softwalze freuen. Ob diese Extras den Aufpreis wert sind, muss jeder für dich selbst entscheiden. Das Preisschild von 349 Euro bei coolblue für den Dyson V8 Absolute ist aber immerhin das aktuell günstigste Angebot im Netz.