Dyson V7: Beliebter Akku-Staubsauger zum Bestpreis – Autopflege-Set gibt’s gratis dazu

Dyson hat sich längst einen Namen gemacht für die Herstellung von Haushaltsprodukten mit hoher Qualität. Und der Blick auf die Details des Dyson V7 Motorhead zeigt: Auch hier legt Dyson viel Wert auf eine Top-Ausstattung. Bei MediaMarkt kannst du dir den Akku-Staubsauger derzeit für 275 Euro zum Bestpreis sichern. Das steckt hinter dem Angebot.

Kabellos saugen bis zu 30 Minuten am Stück: Das kann der Dyson V7

Der Dyson V7 Motorhead eignet sich perfekt für die Reinigung deiner Wohnung oder deines Autos. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten befreist du Böden, Polster und sonstige Ecken problemlos in einem Rutsch. In 3,5 Stunden ist der Dyson-Staubsauger wieder voll aufgeladen. Ein lästiges Kabel ist dabei nie im Weg: Du nimmst das Gerät einfach aus der mitgelieferten Wandhalterung – die auch als Ladestation fungiert – und kannst direkt loslegen. Dabei bietet der Akku-Sauger mit 110.000 Umdrehungen pro Minute eine hohe Saugleistung für Hartböden, Teppiche und Möbel.

Du bestimmst bei dem Dyson-Sauger außerdem mit zwei Saugmodi die gewünschte Leistung. Bei hartnäckiger Verschmutzung kannst du in den Max-Modus schalten, dann verringert sich jedoch die Akkulaufzeit. Kleine Bereiche – wie etwa ein Badezimmer- oder Wohnzimmerteppich – lassen sich aber auch gut kurzzeitig mit mehr Power reinigen. Für die normale Grundreinigung kannst du in den Standardmodus mit längerer Ausdauer schalten.

Auch einen Blick wert: 6 stylische Dyson-Geräte, die dein Zuhause auf ein neues Level heben

Flexibel einsetzbar: In Wohnung, Haus oder Auto

Besonders praktisch: Der Dyson V7 Motorhead lässt sich mit einer Bodendüse am Stiel nutzen, aber auch als Handstaubsauger mit diversem Zubehör. Zu dem regulären Zubehör des Akku-Staubsaugers zählen neben der Elektrobürste mit Direktantrieb noch eine Kombidüse sowie eine Fugendüse. Und das im Angebot enthaltene Auto-Set bietet dir darüber hinaus noch mehr Flexibilität. Denn hier ist zusätzlich ein Verlängerungsschlauch für schwer erreichbare Stellen, eine Extra-Hart-Bürste sowie eine Flexi-Fugendüse mit dabei.

Dyson V7 Motorhead: Praktisches Pflege-Zubehör fürs Auto

Bei MediaMarkt bekommst du das hochwertige Haushalts-Set – bestehend aus dem Dyson V7 Motorhead und zusätzlichem Autopflege-Zubehör – aktuell für 275 Euro. Das Auto-Set allein kostet regulär 69,99 Euro, wodurch du für den Akku-Sauger allein rechnerisch auf gut 200 Euro kommst. Diese Rechnung geht jedoch nur dann auf, wenn du auch Verwendung für das zusätzliche Zubehör hast. Solltest du kein Auto besitzen, lässt es sich aber auch etwa für Sofas oder andere Ecken in deinem Zuhause hervorragend einsetzen. Und so oder so sind 275 Euro aktuell der Bestpreis für den Sauger allein: Somit machst du hierbei ohnehin ein echtes Schnäppchen.