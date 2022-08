Dyson V12 Slim: High-End-Akkusauger massiv reduziert – Riesen-Zubehör-Paket mit dabei

Dyson ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Haushaltsgeräte und vor allem ein ausgefallenes Design. Wenn du auf der Suche nach einem High-End-Staubsauger bist, mit dem du dein Zuhause kabellos und effektiv von Staub und Schmutz befreien kannst, solltest du dir einmal den Dyson V12 Slim anschauen. Denn dieser ist nur heute im Angebot bei Saturn, bietet eine ungewöhnlich lange Akkulaufzeit, eine Laserstauberkennung und kommt mit einem ziemlich umfangreichen Equipment.

Dyson V12 Slim: Dieser Akku-Staubsauger ist jetzt über 120 Euro günstiger

Der Dyson V12 Slim gehört zur Spitzenklasse seiner Art. Bei Saturn bekommst du ihn nun in der Complete-Edition mit zahlreichem Zubehör im Tagesangebot für nur 555 Euro statt 679 Euro (UVP) und damit – für Dyson-Verhältnisse – wirklich günstig. Aber zunächst die harten Fakten. Mit einem Gewicht von 2,4 Kilogramm ist der Akkusauger vergleichsweise leicht und damit auch für den Einsatz auf mehreren Etagen gut geeignet. Er bietet eine hohe Leistung von 150 AirWatt (AW) – eine von Dyson selbst etablierte Einheit. Dank seiner hohen Laufzeit von rund 60 Minuten lassen sich damit selbst große Flächen in einem Durchgang reinigen.

Besonders an diesem Modell ist unter anderem der große Lieferumfang. Denn hier sind allein zwei verschiedene Bodenbürsten enthalten: Eine Elektrobürste mit Direktantrieb, die ebenso hartnäckigen Schmutz und Haare aus Teppichen entfernen soll, wie auch feinen Staub von Hartböden. Die zweite Bodendüse hat einen präzisen Laser verbaut, der Staub auf Hartböden sichtbar macht. Dadurch sollst du noch besser erkennen können, wo du saugen musst.

Dyson V12 Slim Complete als Handgerät mit Bürstenaufsatz

Zubehör, Extra-Zubehör und noch mehr Zubehör

Zusätzlich sind eine Haardüse, Extra-Hart-Bürste, Extra-Soft-Bürste, Fugendüse, sowie eine Kombi-Zubehördüse im Lieferumfang enthalten. Hiermit lassen sich je nach Verschmutzung und Untergrund die optimalen Aufsätze verwenden. Eine Zubehörhalterung für das Saugrohr ist ebenfalls mit dabei, damit du das wichtigste Equipment beim Saugen immer greifbar hast. Weiterhin sind ein Flex-Adapter, Gelenk-Aufsatz und ein Verlängerungsschlauch mit im Paket, um schwer erreichbare Stellen zu reinigen – auch mit mehr Reichweite. Die mitgelieferte Wandhalterung dient auch als praktische Ladestation für das Gerät.

Auf einem LCD-Display am Handgerät siehst du diverse Statusinformationen, wie die Akkulebensdauer und den jeweiligen Saugmodus. Der Staubbehälter lässt sich wie üblich mit einem Griff ohne Berührung hygienisch entleeren. Und der Akku lässt sich bei Bedarf per Klicksystem austauschen – mit einem extra erhältlichen Zweit-Akku kannst du so die Laufzeit zusätzlich erweitern.

Das Angebot für den Dyson V12 Slim in der üppigen Complete-Edition gilt nur heute (3. August) und in der Regel bis zum Folgetag um 9 Uhr (4. August). Wenn du dir das Akkusauger-Set für 555 Euro sichern möchtest, solltest du dich besser schnell entscheiden. Denn die Tagesangebote sind häufig auch schon früher vergriffen. Zuletzt gab es aber einige Tages-Deals, die auch noch ein paar Tage länger gültig waren – zu sehen etwa bei einem LG-Fernseher vom Wochenende.

Du möchtest zwar einen Dyson Akku-Staubsauger kaufen, der V12 ist dir aber zu teuer? Dann lohnt sich aktuell auch der wendige Dyson V8 Motorhead. Den gibt’s momentan für 299,99 Euro (plus 5,99 Euro Versand) beim Elektronikmarkt Expert und damit fast für die Hälfte des V12-Preises.